Ngọc Anh sau 3 năm dừng đóng phim

Khoảng 3 năm qua, Ngọc Anh kết hôn, sinh con và tập trung chăm sóc gia đình. Mới đây, nữ diễn viên trở lại với bộ phim "Trời cao nguyên xanh".

Diễn viên Ngọc Anh đánh dấu sự trở lại sau gần 3 năm vắng bóng với dự án phim Trời cao nguyên xanh. Thời gian qua, nữ diễn viên kết hôn, sinh con và tập trung chăm sóc gia đình.

Trở lại sau 3 năm vắng bóng, Ngọc Anh thừa nhận cô cảm thấy lo lắng. Trong buổi họp báo giới thiệu bộ phim Trời cao nguyên xanh diễn ra chiều 1/7, nữ diễn viên tâm sự: “Tôi đã vắng bóng gần 3 năm rồi. Cách đây 5 năm, tôi được đạo diễn Nguyễn Mai Hiền tin tưởng giao vai Ngọc trong Phố trong làng và 5 năm sau anh lại giao vai Vân cho tôi. Trước khi vào đoàn phim, tôi cũng rất lo lắng và áp lực.

Tôi tự hỏi sau 3 năm tôi vắng bóng, liệu quá trình làm phim có gì thay đổi không và liệu tôi có bị yếu nghề đi không. May mắn là anh Hiền rất tinh tế và tâm lý. Anh luôn giúp chúng tôi phân tích tâm lý nhân vật đến từng chi tiết nhỏ”.

Diễn viên Ngọc Anh trong họp báo giới thiệu phim. Ảnh: VFC.

Khi được hỏi về quãng thời gian quay phim xa nhà, Ngọc Anh tâm sự cô may mắn có ông xã luôn chăm lo cho gia đình. Bên cạnh đó, gia đình nữ diễn viên có giúp việc hỗ trợ và Ngọc Anh từ lâu đã rèn cho con nếp sống tự lập. Nhờ đó, cô có thể thoải mái theo đuổi nghề hơn.

“Từ lâu, tôi đã rèn cho con việc tự ngủ. Đây là công việc đòi hỏi cái đầu lạnh. Thường các mẹ chỉ bỏ cuộc 3, 4 tháng sau khi làm việc này. Nhưng tôi may mắn hơn khi có thể rèn em bé tự lập từ sớm và nhờ đó tôi có thể tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất dài hạn của mình”, cô chia sẻ.

Trong Trời cao nguyên xanh, Ngọc Anh vào vai Vân. Cô chuẩn bị kết hôn với đại uý Quang Tuấn (Xuân Phúc). Tình yêu của họ trải qua giai đoạn đầy thách thức khi Quang Tuấn được giao làm nhiệm vụ tại Tơ Rơi.

Lấy bối cảnh vùng Tây Nguyên với thiên nhiên hùng vĩ nhưng cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề về dân tộc, tôn giáo và an ninh, Trời cao nguyên xanh khai thác câu chuyện về hành trình gìn giữ sự bình yên của các buôn làng trước những âm mưu lợi dụng mâu thuẫn để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Mạch phim mở ra khi một vị tướng công an đã nghỉ hưu trở lại mảnh đất từng gắn bó nhiều năm. Chuyến trở về đưa ông đối diện với những ký ức chưa từng nguôi ngoai, đồng thời hé lộ quãng thời gian buôn làng Tơ Rơi từng rơi vào vòng xoáy bất ổn bởi những thế lực lợi dụng sự nhẹ dạ, niềm tin và những rạn nứt âm thầm trong cộng đồng để phục vụ mục đích riêng.

Ở trung tâm câu chuyện là hai cán bộ công an thuộc hai thế hệ với quan điểm và cách làm việc khác nhau. Phạm Minh (Hà Việt Dũng) - Phó trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh - là người dày dạn kinh nghiệm, từng trải qua nhiều thử thách trong công tác. Với anh, yếu tố quyết định thành công không chỉ nằm ở nghiệp vụ mà còn là khả năng tạo dựng niềm tin, củng cố mối gắn kết giữa lực lượng chức năng và người dân địa phương.

Trái ngược với sự điềm tĩnh của đàn anh, đại úy Quang Tuấn mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ và sự sắc sảo của một trinh sát. Khi được điều động đến Tơ Rơi, anh từng bước nhận ra việc bảo vệ bình yên nơi vùng cao không thể chỉ dựa vào bản lĩnh hay kỹ năng chuyên môn, mà còn cần sự kiên trì, thấu cảm và khả năng chạm đến trái tim của người dân.

Tác phẩm do NSƯT Nguyễn Mai Hiền đạo diễn, quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như NSƯT Hoàng Hải, Hà Việt Dũng, Xuân Phúc, đồng thời có sự góp mặt của các diễn viên trẻ gồm Luân Nguyễn, Thúy Nga, Hoàng Ngân, Thế Mạnh và Ngọc Anh.