Hoa hậu Thanh Thủy ở tuổi 24

Mới đây, nhân dịp sinh nhật tuổi 24, Hoa hậu Thanh Thủy chia sẻ loạt ảnh mới. Bộ hình được chụp theo phong cách tối giản với tông màu đen trắng, tập trung vào vẻ đẹp mộc mạc và biểu cảm gương mặt của nàng hậu. Kèm theo hình ảnh, Thanh Thủy viết: “Có những ngày, ngay cả bản thân cũng không đuổi kịp những suy tư của chính mình”.

Sau khi khép lại nhiệm kỳ hoa hậu Miss International vào cuối năm 2025, Thanh Thủy vẫn tích cực tham gia nhiều hoạt động giải trí, cộng đồng. Về phong cách thời trang, nàng hậu chuyển hướng gợi cảm, trưởng thành nhưng vẫn giữ được nét nữ tính. Thời gian qua, nhiều lần, nàng hậu gây xôn xao khi xuất hiện với những bộ trang phục táo bạo.

Bên cạnh đó, thời gian gần đây, Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình liên tục vướng nghi vấn hẹn hò, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Dù chưa một lần chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ, cả hai nhiều lần để lộ những dấu hiệu được cho là đang hẹn hò.

Hai người từng được bắt gặp khoác tay nhau rời khỏi công ty của nam ca sĩ Người ấy. Không lâu sau, Hoa hậu Việt Nam 2022 cũng được phát hiện sử dụng chiếc xe thuộc sở hữu của Trịnh Thăng Bình để đến một sự kiện. Đáng chú ý, đây cũng là mẫu xe từng xuất hiện trong một MV của nam ca sĩ.

Bên cạnh đó, người hâm mộ còn phát hiện cả hai nhiều lần check-in tại cùng một khu vực hầm gửi xe trong khoảng thời gian trùng khớp. Trên mạng xã hội, Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình cũng bị "soi" sử dụng nhiều món đồ có thiết kế tương đồng như áo khoác, khăn choàng và phụ kiện, làm dấy lên nghi vấn về việc dùng đồ đôi.

Dù những chi tiết kể trên chỉ dừng ở mức suy đoán từ cộng đồng mạng và người trong cuộc vẫn giữ im lặng, chuyện tình cảm giữa Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình vẫn là chủ đề được nhiều khán giả quan tâm, bàn tán suốt thời gian qua.

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002, quê Đà Nẵng. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 và tiếp tục ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế khi giành vương miện Miss International 2024, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang tại cuộc thi này.

Sau khi đăng quang Miss International 2024, Thanh Thủy tích cực thực hiện các hoạt động trong vai trò đương kim hoa hậu. Cô tham gia nhiều sự kiện, chương trình giao lưu và hoạt động quảng bá tại Philippines, Mỹ, Indonesia, Malaysia, Pháp và Angola... trước khi chính thức khép lại nhiệm kỳ vào cuối năm 2025.

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Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.