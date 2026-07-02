Diễn viên Ngọc Anh ở hiện tại

Sau gần 3 năm vắng bóng trên màn ảnh để lập gia đình và sinh con, diễn viên Ngọc Anh chính thức tái xuất với bộ phim truyền hình Trời cao nguyên xanh. Nữ diễn viên thừa nhận cô không tránh khỏi áp lực khi trở lại với công việc diễn xuất.

Ngọc Anh cho biết quãng thời gian tạm rời xa phim trường khiến cô nhiều lần băn khoăn về khả năng bắt nhịp với công việc. "Tôi đã vắng bóng gần 3 năm. Cách đây 5 năm, đạo diễn Nguyễn Mai Hiền tin tưởng giao cho tôi vai Ngọc trong Phố trong làng, còn lần này anh tiếp tục giao vai Vân. Trước khi vào đoàn, tôi khá áp lực. Tôi tự hỏi sau thời gian dài không đóng phim, liệu mình có bị 'lụt nghề' hay cách làm phim bây giờ có thay đổi nhiều hay không", cô chia sẻ.

Theo Ngọc Anh, đạo diễn Nguyễn Mai Hiền đã giúp cô nhanh chóng lấy lại sự tự tin nhờ sự tận tình trong quá trình làm việc. Nữ diễn viên cho biết đạo diễn luôn cùng diễn viên phân tích tâm lý nhân vật một cách kỹ lưỡng, từ đó giúp cô nhập vai dễ dàng hơn. Khi phải tham gia ghi hình xa nhà, Ngọc Anh nói cô yên tâm vì luôn có chồng đồng hành và hỗ trợ phía sau. Ngoài sự giúp đỡ của người thân và người giúp việc, nữ diễn viên cho biết cô đã rèn cho con tính tự lập từ sớm, nhờ đó có thể cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp.

Trong thời gian tạm dừng đóng phim để chăm sóc gia đình, Ngọc Anh vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội. Cô thường đăng ảnh đời thường hoặc trong những chuyến du lịch.

Nữ diễn viên có phong cách thời trang đa dạng, năng động. Cô thường chọn những trang phục tôn dáng như đầm ôm sát, áo 2 dây, váy xuyên thấu hoặc quần jean...

Sinh năm 1995, Ngọc Anh được khán giả biết đến qua nhiều phim truyền hình như Chạy trốn thanh xuân, Lửa ấm, 11 tháng 5 ngày, Phố trong làng và Gia đình mình vui bất thình lình. Sự trở lại với Trời cao nguyên xanh đánh dấu lần đầu nữ diễn viên tái ngộ khán giả sau khi dành thời gian vun vén tổ ấm.

Ngọc Anh kết hôn với doanh nhân Minh Chiến vào 8/3/2024 tại Hà Nội sau khoảng một năm hẹn hò. Sau lễ cưới, cặp đôi có chuyến hưởng tuần trăng mật tại Hàn Quốc.

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