Midu lên tiếng về tiệc mừng 2 năm kết hôn gây tranh cãi

Midu cho biết bữa tiệc mừng 2 năm kết hôn chỉ có sự tham gia của những người bạn thân thiết. Đây là dịp họ ôn lại kỷ niệm đã qua.

Mới đây, Midu và ông xã Minh Đạt tổ chức tiệc mừng 2 năm kết hôn. Thời điểm kỷ niệm một năm ngày cưới, cả 2 đã tổ chức tiệc trên bờ biển Vũng Tàu. Việc mỗi dịp kỷ niệm đều tổ chức tiệc mừng của vợ chồng Midu gây tranh luận. Nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên làm lố, thậm chí có thể làm phiền, gây khó xử cho những vị khách được mời đến bữa tiệc.

Trước những ý kiến trái chiều, Midu chia sẻ hình ảnh trong bữa tiệc và viết: “Buổi tiệc nhỏ thân mật ấm cúng của tụi mình. Từng này người bạn thân năm nào cũng gặp nhau ăn uống ôn lại kỷ niệm. Cũng là dịp để Đạt và Du tri ân những anh em, bạn bè luôn đồng hành giúp đỡ mình từ những ngày đầu tiên. Cuộc sống đâu ai biết trước ngày mai, nên ngày nào còn sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc, tụi mình luôn muốn trân trọng từng khoảnh khắc”.

Midu và ông xã trong bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới. Ảnh: FBNV.

Sau lễ cưới được tổ chức tại TP.HCM vào tối 29/6/2024 với chủ đề "Snow in Summer" (Tuyết mùa hè), Midu và ông xã Minh Đạt cùng nhau du lịch nhiều nơi như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc... Bên cạnh công việc giảng dạy, Midu vẫn tích cực tham gia các chương trình giải trí và sự kiện trong lĩnh vực thời trang, nghệ thuật. Mỗi khi xuất hiện tại sự kiện lớn, cô thường được ông xã đồng hành.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Midu từng bày tỏ: "Hôn nhân không cần rực rỡ như pháo hoa, chỉ cần âm thầm như ngọn đèn trong đêm. Không rực rỡ nhưng chính là ánh sáng. Cái gọi là đúng người không phải là người hoàn hảo, mà là người khiến bạn cảm thấy mọi thứ đều tự nhiên, dễ chịu, như thể hai mảnh ghép đã được định sẵn từ lâu".

Cuối tháng 6/2025, nhân dịp kỷ niệm một năm ngày cưới, Midu và Minh Đạt tổ chức bữa tiệc thân mật trên bờ biển Vũng Tàu. Tại đây, Minh Đạt tặng vợ 2 chiếc túi Hermès Birkin với màu sắc khác nhau là xanh và trắng. Anh lựa chọn 2 gam màu này để phù hợp với không gian buổi tiệc được tổ chức bên bờ biển, đồng thời gửi gắm thông điệp ý nghĩa về dấu mốc đầu tiên trong hành trình hôn nhân của vợ chồng.