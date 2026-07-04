Siêu mẫu Anh Thư đáp trả

Khi có ý kiến cho rằng The Face năm nay giống Got Talent, Anh Thư lên tiếng đáp trả. Cô cho biết các màn trình diễn tài năng chỉ là phần phụ để giám khảo hiểu hơn về thí sinh.

Trước những ý kiến trái chiều cho rằng chương trình The Face năm nay mất chất, trình diễn hát hò, nhảy múa thiếu chuyên nghiệp, siêu mẫu Anh Thư lên tiếng.

Cô đáp trả: “Cứ ngồi nhà rồi làm ‘thánh phán’ dễ lắm. Nếu chỉ nhìn vài phút thí sinh thể hiện tài năng rồi kết luận The Face là Got Talent thì hơi tiếc, vì bạn đang nhìn một bài kiểm tra thái độ mà tưởng là phần thi năng khiếu. Đó không phải phần thi bắt buộc. Đó là cơ hội thí sinh chủ động xin thêm để thuyết phục ban giám khảo. Và chúng tôi luôn đồng ý, vì không muốn bỏ sót bất kỳ ai chỉ vì vài phút đầu tiên”.

Anh Thư lên tiếng về những tranh cãi xoay quanh The Face. Ảnh: FBNV.

Theo Anh Thư, việc các thí sinh xin thêm vài phút để trình diễn năng khiếu khiến buổi casting kéo dài hơn rất nhiều. Tuy nhiên, các giám khảo vẫn sẵn lòng ngồi lại, lắng nghe và trao thêm cơ hội. Ban giám khảo dành thêm thời gian để hiểu một thí sinh.

“Còn một số người chỉ dành vài giây để phán xét cả một chương trình có vội vàng quá không. Xin lỗi nếu làm khán giả phật lòng nhưng chúng tôi ‘sợ bỏ sót một tài năng’”, Anh Thư chia sẻ.

Thời gian qua, The Face có 2 đợt casting ở TP.HCM, Hà Nội và đã kéo theo nhiều tranh luận. Các buổi casting có sự tham gia của nhiều gương mặt hot trên mạng xã hội như Mai Hương, Tô Đát Kỷ, Emma Nhất Khanh, Thư Thor… Nhiều thí sinh thể hiện tài năng hát nhảy trong vòng casting khiến khán giả cho rằng chương trình năm nay mất đi màu sắc riêng và trở nên giống cuộc thi tài năng. Thậm chí, Thư Thor cao 1,49 m nhưng nhận được sự đồng ý từ 4 giám khảo.

The Face là chương trình thực tế chính thức lên sóng năm 2013. Qua chương trình này, giám khảo tìm ra gương mặt đại diện cho các nhãn hàng. Năm nay, bộ tứ quyền lực là Đỗ Mạnh Cường, Anh Thư, Võ Hoàng Yến và H'Hen Niê.