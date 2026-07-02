Nữ diễn viên quá trẻ ở tuổi 36

Trong bộ ảnh mới, Park Bo Young khoe vóc dáng với những thiết kế gợi cảm như crop top chất liệu xuyên thấu, áo yếm hở lưng. Loạt hình đang nhận được sự chú ý.

Theo tờ Star News Korea, ngày 1/7, Park Bo Young chia sẻ loạt ảnh mới trên trang cá nhân. Cô không viết chú thích cho loạt ảnh mà chỉ đính kèm biểu tượng cái cây. Bộ ảnh của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý. Lần hiếm hoi ngôi sao sinh năm 1990 xuất hiện với phong cách gợi cảm, khác biệt hoàn toàn so với hình ảnh nữ tính, nhẹ nhàng quen thuộc trước đây.

Trong loạt ảnh, Park Bo Young thử sức với nhiều thiết kế thời trang hiện đại như crop top chất liệu xuyên thấu, áo yếm hở lưng... Nữ diễn viên khoe vẻ ngoài quyến rũ, cá tính và trưởng thành.

Hình ảnh mới của Park Bo Young. Ảnh: @boyoung0212_official.

Vốn được khán giả yêu mến nhờ hình tượng trong sáng, đáng yêu qua nhiều vai diễn, màn "lột xác" lần này của Park Bo Young khiến nhiều người bất ngờ. Không còn gắn với phong cách ngọt ngào thường thấy, nữ diễn viên gây ấn tượng bằng thần thái tự tin cùng hình ảnh gợi cảm. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho sự thay đổi của ngôi sao Hàn Quốc.

Park Bo Young sinh năm 1990, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với bộ phim truyền hình Secret Campus của EBS vào năm 2006. Sau đó, cô dần khẳng định tên tuổi qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như A Werewolf Boy, Oh My Ghost và Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon…

Không chỉ ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ, nữ diễn viên còn tham gia nhiều dự án điện ảnh, trong đó có Concrete Utopia, đóng cùng Lee Byung Hun và Park Seo Joon.

Gần đây, Park Bo Young trở lại qua bộ phim truyền hình Gold Land. Trong phim, cô đảm nhận vai nữ chính Kim Hee Joo.

Gold Land thuộc thể loại giật gân, tội phạm ly kỳ. Phim xoay quanh nhân vật Hee Joo, người đã chiếm đoạt được số vàng thỏi trị giá 150 tỷ won từ tổ chức buôn lậu. Sau đó, cô phải chiến đấu để độc chiếm số vàng đó giữa thế giới hỗn loạn, đầy rẫy lòng tham và sự phản bội.