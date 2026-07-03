Vai diễn khiến Thanh Hiền bị ghét

Bị chỉ trích khi vào vai Phấn trong "Nợ đời vay trả" nhưng Thanh Hiền cho biết cô không hối hận. Nữ diễn viên muốn thử sức bản thân với dạng vai cá tính, gai góc.

Diễn viên Thanh Hiền đang đảm nhận vai Phấn trong phim Nợ đời vay trả. Vai diễn này khiến nữ diễn viên nhận nhiều ý kiến tiêu cực vì quá mưu mô, độc ác. Mới đây, trên trang cá nhân, Thanh Hiền đăng tải loạt ảnh chụp màn hình những bình luận chỉ trích, chửi bới. Kèm theo đó, cô viết: “Kệ ‘gạch đá’, Phấn xin nhận để xây biệt phủ”. Trong đó, “gạch đá” thường được dùng để chỉ những bình luận công kích trên mạng xã hội.

Tạo hình vai Phấn do Thanh Hiền đảm nhận. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, dưới bài đăng của Thanh Hiền thường xuất hiện nhiều bình luận trái chiều. Tuy nhiên, trước phản ứng của khán giả, nữ diễn viên cho biết cô không hối hận khi vào vai Phấn. Với tư cách một diễn viên, cô muốn được thử sức với nhiều dạng vai gai góc, cá tính.

“Tôi rất mê nhân vật đó. Tôi được phá cách, thể hiện nhiều nét diễn khác nhau. Là một diễn viên, tôi thích dạng vai ấn tượng như vậy”, cô cho biết.

Vai Phấn trong Nợ đời vay trả cho thấy hình ảnh hoàn toàn khác của Thanh Hiền. Trước đây, cô thường vào dạng vai hiền lành, nhẹ nhàng.

Trong phim, Phấn ban đầu là người ở tại nhà ông Bân (Thanh Bình). Lợi dụng lúc Ngọc Mai (Dương Cẩm Lynh) mang thai, Phấn tìm cách tiếp cận ông Bân. Sau khi mang thai, Phấn được ông Bân cưới về làm vợ 2. Lúc này, Phấn dùng thuốc, ngấm ngầm đầu độc khiến Mai không thể mang thai con thứ 2, thậm chí mất mạng.

Sau này, khi con trai bà Mai là Vĩnh Trường (Nguyễn Quốc Trường Thịnh) trưởng thành, nắm quyền điều hành công việc kinh doanh của gia đình, bà Phấn tiếp tục tìm cách hãm hại, hòng chiếm đoạt tài sản cho 2 con của mình là Vĩnh Tiến và Kim Ngân. Bà tiếp tục dùng thuốc để vợ Vĩnh Trường là Ngọc Trâm (Huỳnh Hồng Loan) không thể mang thai. Nhưng may mắn, vợ chồng Vĩnh Trường sớm nhìn ra thủ đoạn và từng bước vạch trần bà mẹ kế độc ác.

Diễn viên Thanh Hiền sinh năm 1989, là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình. Cô được biết tới qua các bộ phim Cuộc chiến hào môn, Nghiệp sinh tử...