'Bông hồng lai' 22 tuổi gây ngỡ ngàng

“Bông hồng lai” Huening Bahiyyih vừa đăng tải loạt ảnh mới. Nữ ca sĩ 22 tuổi khoe vóc dáng gợi cảm trong bộ bikini.

“Bông hồng lai” Huening Bahiyyih, thành viên nhóm nhạc Kep1er, thu hút sự chú ý sau khi chia sẻ loạt ảnh trong kỳ nghỉ mới đây lên trang cá nhân. Trong số đó, bức ảnh nữ thần tượng diện bikini khi tận hưởng kỳ nghỉ trên bờ biển nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận.

Huening Bahiyyih khoe vóc dáng trong loạt ảnh mới. Ảnh: @hiyeahhh_.

Theo những hình ảnh được đăng tải, Bahiyyih cùng người bạn thân là influencer Jenny Park có chuyến nghỉ dưỡng tại một bãi biển. Cả hai ghi lại nhiều khoảnh khắc vui vẻ dưới thời tiết nắng đẹp. Tuy nhiên, chính bộ trang phục đi biển của nữ thần tượng mới là chi tiết nhận được nhiều sự quan tâm.

Khác với hình ảnh kín đáo, nhẹ nhàng thường thấy, lần này Bahiyyih lựa chọn bộ bikini tối giản khi thư giãn bên bờ biển. Đây là lần hiếm hoi cô công khai chia sẻ hình ảnh theo phong cách gợi cảm, táo bạo trên mạng xã hội cá nhân. Nhiều khán giả khen ngợi vóc dáng cân đối của nữ ca sĩ. Loạt ảnh nhận được hơn 220.000 lượt yêu thích sau một ngày đăng tải.

Loạt ảnh mới của Huening Bahiyyih đang thu hút sự chú ý. Ảnh: @hiyeahhh_.

Huening Bahiyyih sinh năm 2004, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ gốc Hàn. Cô có mẹ là người Hàn và cha người Đức. Cô hiện hoạt động dưới sự quản lý của IST Entertainment và là thành viên nhóm nhạc nữ Kep1er. Cô được đông đảo khán giả biết đến sau khi tham gia chương trình sống còn Girls Planet 999.

Trong đêm chung kết, Bahiyyih xếp hạng hai chung cuộc, qua đó giành quyền ra mắt cùng Kep1er. Nữ ca sĩ cũng là em gái của Hueningkai - thành viên của nhóm nhạc nam TXT.