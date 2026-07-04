Tiền vệ tuyển Pháp khiến các ông lớn phát cuồng

Ở tuổi 24, Michael Olise đủ sức mang về hàng chục triệu euro từ các hợp đồng tài trợ giày, nhưng tiền vệ tuyển Pháp vẫn từ chối mọi ràng buộc với các thương hiệu thể thao.

Khi World Cup 2026 bước vào vòng knock-out, Michael Olise là cái tên được truyền thông quốc tế nhắc đến nhiều nhất. Trên sân, tiền vệ sinh năm 2001 tiếp tục khẳng định vai trò trong hệ thống tấn công của tuyển Pháp. Ngoài sân cỏ, khán giả chú ý vào những đôi giày đậm chất Olise.

Giữa lúc phần lớn ngôi sao mang những mẫu giày mới nhất theo yêu cầu của nhà tài trợ, Olise xuất hiện với những thiết kế đã ngừng sản xuất gần một thập kỷ. Nhiều đôi đã trở thành món đồ sưu tầm được giới yêu sneaker săn lùng với giá cao trên thị trường thứ cấp.

Sự khác biệt khiến British GQ gọi Olise là một trong những cầu thủ "lãng mạn" nhất của bóng đá hiện đại.

Ngôi sao đi ngược xu hướng

Theo thống kê của hãng nghiên cứu thị trường SportBusiness, doanh thu toàn cầu của ngành hàng thiết bị bóng đá đạt hàng chục tỷ USD mỗi năm, riêng phân khúc giày thi đấu chiếm tỷ trọng lớn. Những thương hiệu như Nike, Adidas, Puma hay New Balance luôn xem các cầu thủ hàng đầu là đại sứ lưu động, sẵn sàng chi khoản tiền lớn để đổi lấy sự xuất hiện của họ trên sân cỏ.

Không khó để bắt gặp Kylian Mbappé gắn liền với Nike, Erling Haaland trở thành gương mặt của Nike hay Jude Bellingham đồng hành cùng Adidas. Với nhiều cầu thủ trẻ, ký được hợp đồng tài trợ giày không chỉ mang lại nguồn thu đáng kể mà còn được xem như cột mốc khẳng định vị thế.

Michael Olise lại đứng ngoài cuộc chơi. Theo British GQ, tiền vệ của Bayern Munich vẫn chưa ký hợp đồng tài trợ giày độc quyền với bất kỳ thương hiệu nào. Một nguồn tin thân cận chia sẻ với báo chí Pháp rằng Olise không bận tâm đến việc gắn mình với một thương hiệu cụ thể, miễn là đôi giày mang lại cảm giác tốt khi thi đấu.

Với vị thế hiện tại, Olise hoàn toàn đủ sức trở thành gương mặt đại diện cho bất kỳ hãng thể thao nào. Sau khi chuyển từ Crystal Palace đến Bayern Munich theo bản hợp đồng trị giá khoảng 60 triệu euro vào mùa hè 2024, giá trị thương mại của anh tăng nhanh cùng với danh tiếng trên sân cỏ. Các chuyên trang tài chính thể thao ước tính mức lương của Olise tại Bayern Munich thuộc nhóm cao trong đội hình, giúp tổng tài sản cá nhân của anh đã đạt mức hàng chục triệu euro dù mới 24 tuổi.

Các hãng thời trang khao khát để được Olise để mắt đến.

Thay vì tận dụng sức hút xuất hiện dày đặc trong các chiến dịch quảng cáo, Olise duy trì cuộc sống kín tiếng. Trang cá nhân của anh chủ yếu xoay quanh bóng đá, hiếm khi chia sẻ hình ảnh đời tư, xe sang hay đồng hồ hàng hiệu như nhiều ngôi sao cùng đẳng cấp.

Sự kín tiếng ấy tạo nên sức hút khác biệt cho Olise, làm người hâm mộ càng tò mò về con người phía sau những đường chuyền và những đôi giày "không giống ai".

Cái tên gắn liền với Michael Olise là Nike Hypervenom Phantom III ra mắt năm 2017. Đây là một trong những dòng giày thành công nhất của Nike. Khi mới xuất hiện, Hypervenom Phantom III nhanh chóng trở thành lựa chọn của nhiều ngôi sao như Neymar, Robert Lewandowski hay Harry Kane.

Sau vài năm, Nike quyết định dừng phát triển dòng Hypervenom để tập trung cho thế hệ Phantom Venom rồi Phantom GX. Đối với phần lớn cầu thủ chuyên nghiệp, điều đó đồng nghĩa họ chuyển sang mẫu giày mới theo yêu cầu từ nhà sản xuất. Riêng Olise thì không.

Tiền vệ người Pháp kiên trì săn tìm những đôi Hypervenom Phantom III còn mới hoặc còn đủ điều kiện thi đấu.

Trong giới sưu tầm sneaker, Hypervenom Phantom III hiện được xem là "huyền thoại". Nhiều phối màu giới hạn gần như biến mất khỏi thị trường bán lẻ, chỉ còn xuất hiện trên các diễn đàn trao đổi đồ sưu tầm với mức giá có thể cao gấp nhiều lần giá niêm yết ban đầu. Một số phiên bản nguyên hộp được giao dịch với giá hàng nghìn USD.

Theo Boots Culture, trong mùa giải đầu tiên khoác áo Bayern Munich, anh sử dụng gần 15 đôi giày khác nhau trong các buổi tập và thi đấu. Ngoài Hypervenom Phantom III, bộ sưu tập của anh còn có Nike Mercurial Superfly IV, Adidas F50 Tunit phát hành từ năm 2006, New Balance Tekela V4+, cùng nhiều mẫu giày hiếm khác.

Nhiều năm qua, văn hóa sưu tầm giày bóng đá phát triển mạnh không kém sneaker thời trang. Những mẫu giày từng gắn với các huyền thoại như Ronaldo Nazário, Ronaldinho, Kaká hay Wayne Rooney ngày càng có giá trị vì số lượng còn lại rất ít. Không ít nhà sưu tầm coi những đôi Hypervenom hay F50 đời đầu như "Rolex của thế giới bóng đá". Michael Olise chính là một trong số ít cầu thủ vẫn đưa những món đồ sưu tập trở lại sân cỏ.

Không chỉ chọn những mẫu giày hiếm, anh còn đặc biệt quan tâm đến yếu tố thẩm mỹ. Một trong những đôi giày gây chú ý nhất của Olise tại World Cup 2026 là phiên bản Hypervenom Phantom III được nghệ sĩ Matt DiGiacomo thiết kế riêng. Những họa tiết nhiều màu sắc phủ kín phần thân giày tạo nên diện mạo hoàn toàn khác biệt so với phiên bản thương mại.

Sau khi xuất hiện trong trận đấu của tuyển Pháp, hình ảnh đôi giày nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều chuyên trang thời trang thể thao nhận định đây là một trong những thiết kế ấn tượng nhất giải đấu, cho thấy ranh giới giữa bóng đá, nghệ thuật và thời trang ngày càng trở nên mờ nhạt.

Khác biệt tạo nên giá trị

Trong ngành công nghiệp bóng đá, giá trị thương hiệu cá nhân trở thành cuộc đua khốc liệt. Các ngôi sao cạnh tranh từ mạng xã hội, hợp đồng quảng cáo cho đến những lần xuất hiện trên thảm đỏ của các tuần lễ thời trang.

Michael Olise lại đứng ngoài xu hướng. Ở tuổi 24, anh là một trong những cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao của bóng đá châu Âu. Bayern Munich bỏ ra khoảng 60 triệu euro để đưa anh rời Crystal Palace vào mùa hè 2024, biến anh thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử đội bóng nước Anh.

Theo nhiều chuyên trang thống kê tài chính thể thao, mức lương của Olise tại đội bóng xứ Bavaria vào khoảng 10 triệu euro mỗi mùa trước thuế, chưa tính các khoản thưởng thành tích. Giá trị tài sản ròng của anh được một số trang theo dõi tài chính ước tính ở mức hàng chục triệu euro, dù bản thân cầu thủ chưa từng xác nhận bất kỳ con số nào.

Michael Olise liên tục gây sốt với những đôi giày chưa từng xuất hiện trên thị trường.

Điều đáng chú ý là phần lớn nguồn thu đến từ bóng đá. Khác với nhiều ngôi sao cùng thế hệ, Olise gần như không xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá nước hoa, đồng hồ xa xỉ hay thời trang cao cấp. Tài khoản Instagram của anh cũng hiếm khi đăng tải những bộ ảnh được dàn dựng công phu hoặc cuộc sống xa hoa với siêu xe, du thuyền hay biệt thự.

Mạng xã hội của Olise chủ yếu là hình ảnh tập luyện, thi đấu hoặc những khoảnh khắc đời thường. Nhiều tạp chí thời trang quốc tế gọi anh là một "anti-star", ngôi sao đi ngược với công thức xây dựng hình ảnh quen thuộc của bóng đá hiện đại.

Có thể trong tương lai, Michael Olise sẽ ký hợp đồng với một thương hiệu thể thao lớn. Điều đó là hoàn toàn bình thường khi tên tuổi của anh ngày càng có sức hút trên phạm vi toàn cầu.

Nhưng hiện tại, việc chưa đặt bút ký vào bất kỳ bản hợp đồng độc quyền nào lại khiến anh trở nên khác biệt. Giữa hàng trăm cầu thủ đều mang những mẫu giày mới nhất từ các thương hiệu lớn, Olise lại khiến người hâm mộ nhớ tới, trong khi giới thể thao khao khát kẻ "chỉ quan tâm những đôi Hypervenom Phantom III" đã ngừng sản xuất gần một thập kỷ.