5 anh tài gây tranh cãi dữ dội

Tiết mục của dàn anh tài mùa 1 tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, đặc biệt trường hợp Jun Phạm và Neko Lê đang nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Sự trở lại của loạt anh tài mùa 1 tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 đang gây tranh cãi. Trong đó, phần trình diễn cá nhân của Neko Lê hay Jun Phạm vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về kỹ năng. Với tiết mục solo Do U See, Neko Lê bị chê là rap, hát hay trình diễn đều không tốt. Phần âm nhạc những anh tài này mang lại cũng được cho là cũ kỹ, không phù hợp với thị hiếu khán giả.

Khi trình diễn nhóm với tên gọi Biệt đội tái xuất trong tập 2 của chương trình, họ tiếp tục bị chê. 5 anh tài gồm Duy Khánh, Thanh Duy, BB Trần, Neko Lê và Jun Phạm xuất hiện với trang phục cầu kỳ nhưng âm nhạc kém hấp dẫn, lạm dụng công thức của những phần trình diễn cũ. Đáng nói, họ giành chiến thắng trước đối thủ là nhóm Anh tài tình gồm Nguyễn Văn Chung, Hoàng Dũng, Vương Anh Tú và 14 Casper.

Neko Lê và Jun Phạm ở Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2. Ảnh: NSX.

Kết quả này gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Những ý kiến cho rằng các anh tài mùa 2024 nên dừng cuộc chơi để nhường cơ hội cho các nghệ sĩ mới. Đặc biệt, kết quả họ chiến thắng trong cuộc đấu với Anh tài tình được cho là thiếu công bằng. Nhiều khán giả cho rằng nhóm anh tài mùa 1 chiến thắng là nhờ có sẵn lượng fan đông đảo.

Trước những tranh cãi, các anh tài có động thái. Theo đó, Jun Phạm chia sẻ hình ảnh trong phần trình cá nhân kèm dòng trạng thái: “Thôi người ta nói cái gì cũng đúng”. Trong khi đó, Neko Lê tạm khóa tài khoản Threads. Chỉ những người đã theo dõi anh từ trước đó mới nhìn thấy các bài viết trên tài khoản này. Trong khi đó, tài khoản trên các nền tảng khác của Neko Lê vẫn hoạt động bình thường.

Tương tự, Duy Khánh cũng đang tạm khóa tài khoản Threads.

Anh trai vượt ngàn chông gai năm nay có sự tham gia của 34 anh tài. Ngoài sự trở lại của 5 anh tài mùa đầu tiên, chương trình còn thu hút sự chú ý khi có 7 anh tài ở độ tuổi gần 30 và 3 anh tài ở độ tuổi gần 25. Chương trình đã lên sóng được 2 tập và nhận đánh giá khá tích cực. Nhiều tiết mục trong chương trình được khen ngợi về âm nhạc, trình diễn, dàn dựng.