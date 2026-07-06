Vóc dáng khó tin của nữ ca sĩ 46 tuổi

Ở tuổi 46, nữ ca sĩ Hàn Quốc Bada duy trì vẻ ngoài trẻ trung với vóc dáng cân đối. Cô nhiều lần thành tâm điểm chú ý mỗi khi đăng ảnh mới.

Tờ Star News Korea đưa tin Bada, trưởng nhóm S.E.S, thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới trên Instagram với phong cách gợi cảm.

Kèm theo bộ ảnh, nữ ca sĩ Hàn Quốc viết: "Vì tôi là Bada nên mùa hè năm nay sẽ là mùa của một cô gái nóng bỏng. Việc tự chọn chủ đề cho từng mùa trong cuộc sống cũng là một niềm vui. Nóng hơn cả thời tiết là tâm trạng. Còn mùa hè của bạn sẽ mang chủ đề gì?".

Ngoại hình hiện tại của Bada. Ảnh: @bada0228.

Trong loạt ảnh, Bada diện áo hai dây kết hợp quần short ôm sát. Ở tuổi 46, nữ ca sĩ gây ấn tượng với vóc dáng săn chắc, phong thái tự tin và năng lượng trẻ trung.

Bộ ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Không ít bình luận dành lời khen cho nhan sắc trẻ trung của Bada. Họ cho rằng nữ ca sĩ trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.

Trước đó, Bada vấp phải ý kiến trái chiều về việc đăng tải các hình ảnh gợi cảm. Đáp lại nghi vấn lạm dụng chỉnh sửa ảnh hay can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ, nữ ca sĩ cho biết cô sẽ xuất hiện với hình ảnh chân thực hơn.

"Hôm nay tôi sẽ đối diện với chính mình một cách chân thật nhất, không chỉnh sửa quá nhiều. Mọi người có muốn nhìn thấy phiên bản không chỉnh sửa của tôi không?", cô chia sẻ.

Bada sinh năm 1980, đảm nhận vai trò hát chính của nhóm nhạc S.E.S. Cô hoạt động trong thị trường âm nhạc vào đầu những năm 2000. Hiện tại, Bada vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Gần đây, cô góp mặt trong chương trình âm nhạc Immortal Songs của KBS2. Tại đây, cô tiếp tục chinh phục khán giả bằng giọng hát nội lực cùng phong cách trình diễn lôi cuốn.