Ê-kíp Anh trai vượt ngàn chông gai xin lỗi

Tối 6/7, ê-kíp Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 đăng tải tâm thư xin lỗi khán giả, thừa nhận những thiếu sót và cam kết khắc phục trong thời gian tới.

Theo ê-kíp Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, họ hiểu nhiều khán giả đã cảm thấy thất vọng, hoang mang, thậm chí mất niềm tin sau sự việc vừa qua. Ê-kíp cho biết lời xin lỗi được đưa ra muộn không phải để né tránh trách nhiệm mà bởi họ cần thời gian nhìn nhận toàn diện những vấn đề tồn tại trong quy trình làm việc, từ đó xây dựng phương án khắc phục nhằm tránh lặp lại sai sót tương tự.

Đại diện chương trình thừa nhận trong quá trình kiểm duyệt nội dung trên cộng đồng người hâm mộ vào tối 4/7, thời điểm tập 2 lên sóng, đội ngũ vận hành đã chủ quan, dẫn đến việc một bài đăng có nội dung ảnh hưởng tiêu cực đến chương trình đã được phê duyệt. Dù bài viết đã được gỡ bỏ ngay sau khi phát hiện, ê-kíp nhìn nhận đây là lỗi nghiêm trọng.

BB Trần, Jun Phạm, Thanh Duy, Duy Khánh và Neko Lê trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Ảnh: NSX.

“Dù phát hiện ngay và lập tức gỡ bài nhưng ê-kíp hiểu rõ đây là sai phạm rất nghiêm trọng. Bên cạnh đó, những thiếu sót về nội dung hiển thị trên nền tảng nhạc số và trong khâu phát hành tiết mục trên nền tảng YouTube cũng khiến khán giả lẫn cộng đồng Gai Con phiền lòng. Chúng mình xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về những sai sót này. Trong 2 ngày qua, ê-kíp đã có các biện pháp siết chặt kiểm duyệt, chấn chỉnh cách làm, kỷ luật nghiêm khắc các nhân sự không làm tròn nhiệm vụ để cam kết những lỗi tương tự sẽ không bao giờ lặp lại”, ê-kíp thông báo.

Đơn vị sản xuất khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi định hướng xây dựng Gia tộc Anh tài trở thành cộng đồng nghiêm túc, chuyên nghiệp, nơi các nghệ sĩ được cống hiến hết mình.

Theo ê-kíp, họ ý thức bản thân vẫn còn nhiều điều phải học hỏi để mang đến những sản phẩm chất lượng hơn. Thành công của chương trình không chỉ đến từ nỗ lực của nghệ sĩ và đội ngũ sản xuất mà còn nhờ sự đồng hành, tin tưởng của cộng đồng người hâm mộ trong suốt thời gian qua.

Sau tập 2 của Anh trai vượt ngàn chông gai, ê-kíp sản xuất gây tranh cãi khi có cách kêu gọi được cho là thiếu lịch sự. Cụ thể, trong kênh thông báo của chương trình, ê-kíp đề nghị người hâm mộ chia sẻ tiết mục lại nhưng gọi họ là “team”. Cách gọi này được cho là thiếu chuyên nghiệp, coi khán giả như nhân viên.

Ngoài ra, chương trình cũng gây tranh cãi khi tiết mục của 5 anh tài mùa 1 gồm Thanh Duy, BB Trần, Jun Phạm, Neko Lê và Duy Khánh cũ kỹ, kém hấp dẫn nhưng lại giành chiến thắng. BB Trần thậm chí giành điểm số cá nhân cao nhất. Nhiều người xem cho rằng kết quả này thiếu công bằng.