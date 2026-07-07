Mỹ nhân Hàn Quốc khoe vóc dáng

Lee Joo Yeon sở hữu vóc dáng cân đối, vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi 39. Nữ ca sĩ Hàn Quốc duy trì chế độ tập luyện nghiêm ngặt suốt nhiều năm qua.

Tờ Maekyung đưa tin Lee Joo Yeon, cựu thành viên nhóm After School, thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini lên trang cá nhân. Kèm theo bộ ảnh, nữ diễn viên Hàn Quốc viết ngắn gọn: "Đây chính là hạnh phúc".

Trong loạt ảnh, Lee Joo Yeon thư giãn bên hồ bơi với bộ bikini kết hợp quần ống rộng. Cô khoe vóc dáng săn chắc cùng nhan sắc trẻ trung ở tuổi 39. Hình ảnh của cô nhanh chóng nhận được sự chú ý với nhiều lời khen từ người hâm mộ. Công chúng nhận xét ngoại hình của Lee Joo Yeon gần như không thay đổi sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí.

Lee Joo Yeon đăng tải hình ảnh mới. Ảnh: @jupppal.

Sinh năm 1987, Lee Joo Yeon sở hữu chiều cao 1,67 m. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu quảng cáo từ năm 2003 trước khi ra mắt cùng nhóm nhạc After School vào năm 2009. Bên cạnh ca hát, người đẹp dần chuyển hướng sang diễn xuất.

Lee Joo Yeon có vai diễn đầu tay trong bộ phim You're Beautiful phát sóng năm 2009. Sau đó, cô liên tục góp mặt trong nhiều dự án như Saimdang, Memoir of Colors, All Kinds of Daughters-in-Law, Hoon-nam-jeong-eum, Devilish Joy, Hyena và Kiss the Sixth Sense. Dù chủ yếu đảm nhận vai phụ hoặc khách mời, nữ diễn viên vẫn duy trì hoạt động đều đặn trên màn ảnh.

Ngoài sự nghiệp giải trí khá thành công, Lee Joo Yeon từng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với G-Dragon. Đầu năm 2018, Dispatch công bố loạt ảnh được cho là ghi lại cảnh cả hai hẹn hò. Tuy nhiên, suốt thời gian qua, Lee Joo Yeon và trưởng nhóm Big Bang đều không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận mối quan hệ.