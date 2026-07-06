Ông Cao Thắng đăng ảnh gây sốt

Ông Cao Thắng chia sẻ ảnh gợi cảm của bà xã Đông Nhi lên trang cá nhân. Bài đăng nhanh chóng nhận lượt tương tác lớn.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ông Cao Thắng chia sẻ hình ảnh của bà xã Đông Nhi kèm chú thích ngắn gọn: “Vợ anh”. Trong hình ảnh, giọng ca Từng thuộc về nhau mặc chiếc váy trắng chất liệu xuyên thấu và tạo dáng chụp ảnh ở bể bơi. Bài đăng của Ông Cao Thắng nhanh chóng nhận sự chú ý với hơn 29.000 lượt tương tác.

Cùng thời điểm, Đông Nhi cũng đăng ảnh tình tứ với ông xã. Cô chia sẻ thêm: “Lâu lâu chồng mình đăng hình mà ai cũng gọi tên mình hết vậy nhỉ”. Sau nhiều năm kết hôn, cặp sao vẫn giữ được tình cảm mặn nồng. Họ đồng hành trong công việc nghệ thuật, kinh doanh và thường xuyên đưa 2 con đi du lịch, nghỉ dưỡng.

Hình ảnh mới được vợ chồng Ông Cao Thắng đăng tải. Ảnh: FBNV.

Ông Cao Thắng và Đông Nhi bắt đầu hẹn hò 2009. Sau một thập kỷ gắn bó, nam ca sĩ cầu hôn bạn gái trong chuyến du lịch tại New York (Mỹ). Cuối năm 2019, cả hai tổ chức hôn lễ tại Phú Quốc với sự tham dự của gia đình cùng đông đảo bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Tháng 10/2020, Đông Nhi hạ sinh con gái đầu lòng Winnie tại TP.HCM. Chia sẻ với Tri Thức - Znews thời điểm đó, nữ ca sĩ cho biết cô xem việc làm mẹ là dấu mốc ý nghĩa nhất trong cuộc đời và không quá bận tâm đến áp lực về ngoại hình hay sự nghiệp sau sinh. Đến 2024, gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng tiếp tục đón thêm thành viên mới khi nữ ca sĩ sinh con thứ hai.

Những năm qua, Đông Nhi giảm bớt hoạt động nghệ thuật để chăm sóc gia đình. Đầu năm 2023, nữ ca sĩ phát hành hai ca khúc Người ôm pháo hoa và Những tháng năm tươi đẹp như món quà tri ân người hâm mộ nhân dịp kỷ niệm 15 năm hoạt động nghệ thuật. Sau đó, cô tiếp tục giới thiệu MV Ý trời kết hợp cùng tlinh và DTAP.