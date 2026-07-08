Anh tài Neko Lê cảnh báo

Công ty quản lý của Neko Lê cho biết những ngày qua nghệ sĩ bị vu khống bởi nhiều thông tin cắt ghép, không đúng thực tế.

Mới đây, công ty quản lý của Neko Lê lên tiếng việc nghệ sĩ này bị bịa đặt, vu khống. Kèm theo bài đăng là ảnh chụp màn hình các bài viết liên quan đến anh tài. Một trong các bài đăng có tiêu đề: “Neko Lê bị Tiến Luật chỉnh thẳng mặt vì hành động thiếu tinh tế”. Theo công ty của nghệ sĩ, các bài đăng trên đã được cắt ghép, chỉnh sửa ác ý.

“Đây là những thông tin được xào nấu, cắt ghép, không đúng thực tế nhưng vẫn bị một số cá nhân, trang mạng đăng tải và lan truyền. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh nghệ sĩ Neko Lê.

Neko Lê lên tiếng trước những thông tin trái chiều. Ảnh: FBNV.

Hiện tại, Great Entertainment tiến hành lập vi bằng đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi sai phạm, đồng thời trình báo cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật”, công ty cho biết.

Công ty đề nghị những cá nhân, tổ chức dừng ngay các hành vi sai phạm và mong khán giả hãy tiếp nhận thông tin một cách chọn lọc, tránh để những nội dung sai sự thật làm ảnh hưởng đến các cá nhân và tập thể không liên quan, cũng như gây nhiễu loạn môi trường mạng xã hội.

Những ngày qua, Neko Lê và một số anh tài mùa 1 gây tranh cãi khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2. Ở phần trình diễn solo, Neko Lê trình diễn ca khúc Do U See nhưng bị chê rap, hát hay trình diễn đều không tốt.

Khi trình diễn nhóm với tên gọi Biệt đội tái xuất trong tập 2 của chương trình, các nghệ sĩ tiếp tục bị chê. 5 anh tài gồm Duy Khánh, Thanh Duy, BB Trần, Neko Lê và Jun Phạm xuất hiện với trang phục cầu kỳ nhưng âm nhạc kém hấp dẫn, lạm dụng công thức của những phần trình diễn cũ. Đáng nói, họ giành chiến thắng trước đối thủ là nhóm Anh tài tình gồm Nguyễn Văn Chung, Hoàng Dũng, Vương Anh Tú và 14 Casper.