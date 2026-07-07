Tăng Thanh Hà sau 14 năm làm dâu hào môn

Tăng Thanh Hà những ngày gần đây trở thành tâm điểm chú ý khi cô xác nhận trở lại với dự án điện ảnh mới mang tên Hoàng hậu cuối cùng của bộ đôi Bảo Nhân - Nam Cito. Ngay khi dự án được công bố, cộng đồng mạng bàn tán về sự trở lại của Tăng Thanh Hà. Nhiều khán giả cho rằng việc Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Nam Phương hoàng hậu và có cách biệt 11 tuổi với nam chính Ma Ran Đô là không hợp lý.

Giữa những bàn luận, Tăng Thanh Hà vẫn chia sẻ các bài viết quảng bá dự án lên trang cá nhân. Ông xã cô là Louis Nguyễn cũng đăng bài ủng hộ nửa kia. Dự án lần này đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên sau 13 năm vắng bóng. Nữ diễn viên thừa nhận cảm thấy áp lực khi vào vai Nam Phương. “Điều khó nhất với tôi trong dự án này ở những cảnh cảm xúc kìm nén, không được nói ra. Đằng sau vẻ điềm tĩnh là thế giới cảm xúc giằng xé", cô chia sẻ.

Trong khoảng 13 năm qua, Tăng Thanh Hà gần như rút khỏi giới giải trí. Cô tập trung chăm sóc gia đình, phụ giúp chồng công việc kinh doanh. Thỉnh thoảng, nữ diễn viên gặp gỡ bạn bè hoặc cùng gia đình du lịch, nghỉ dưỡng.

Ở tuổi 40, Tăng Thanh Hà được khen trẻ trung so với độ tuổi. Nữ diễn viên trung thành với phong cách thời trang thanh lịch, nhẹ nhàng và nữ tính. Cô thường chọn trang phục giản dị, thoải mái mỗi khi gặp gỡ bạn bè.

Tăng Thanh Hà và doanh nhân Louis Nguyễn công khai mối quan hệ năm 2009 rồi tổ chức hôn lễ tại một nhà thờ ở Manila (Philippines) vào 2012. Sau khi kết hôn, cả hai lựa chọn cuộc sống kín tiếng, hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư. Vợ chồng nữ diễn viên hiện có 3 người con là Richard, Chloe và Mason. Trong đó, con út Mason chào đời năm 2021.

Cuối năm 2025, nhân dịp Tăng Thanh Hà bước sang tuổi mới, Louis Nguyễn chia sẻ loạt ảnh đời thường của vợ chồng anh kèm lời chúc đầy tình cảm. "Gửi người vợ xinh đẹp của anh, chúc em có một sinh nhật thật hạnh phúc. Cảm ơn em vì đã mang đến cho gia đình mình tình yêu, tiếng cười và những điều ý nghĩa. Anh luôn biết ơn vì có em trong cuộc đời. Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của anh", Louis Nguyễn viết.

Đây không phải lần đầu doanh nhân dành những lời ngọt ngào cho bà xã. Trong nhiều năm qua, vào các dịp đặc biệt như sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới, anh đều công khai bày tỏ tình cảm với Tăng Thanh Hà. Về phần nữ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc, cô cho biết sau 3 lần sinh nở vóc dáng gần như không thay đổi nhiều, song đôi mắt không còn giữ được vẻ trong trẻo như trước. Thay vì tiếc nuối, cô học cách chấp nhận những dấu vết của thời gian và xem đó là một phần đẹp đẽ của hành trình làm mẹ.

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