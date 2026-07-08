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Giải trí

Tóc Tiên trải lòng

  • Thứ tư, 8/7/2026 14:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tóc Tiên chia sẻ mỗi khi gặp vấn đề, cô hạn chế dùng mạng xã hội để tránh xa những nguồn năng lượng và cảm xúc tiêu cực.

Tóc Tiên mới đây chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Nữ ca sĩ cho biết mỗi lần gặp vấn đề, cô tạm dừng hoạt động trên một số nền tảng. Đây là cách để bảo vệ bản thân trước những ý kiến trái chiều.

“Mấy tháng gần đây mình nhận ra một điều: mỗi lần mình va vấp trước những ồn ào ngoài xã hội, điều cần thiết nhất nên làm cho bản thân là dừng ngay việc xem Threads & TikTok. Mình không nhận xét 2 nền tảng này ra sao. Bản thân mình vẫn thích thú sử dụng để kết nối cùng khán giả, người hâm mộ. Nhưng để bảo vệ chính mình trước những câu chuyện ngoài tầm kiểm soát, đây gần như là cách thiết yếu để giảm thiểu ngưỡng chịu đau”, Tóc Tiên chia sẻ.

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Tóc Tiên chia sẻ về cách giữ năng lượng tích cực. Ảnh: FBNV.

Theo nữ ca sĩ, chỉ có cô mới được quyền quyết định cuộc sống và năng lượng của chính mình. Rồi khi tất cả qua đi, nữ ca sĩ lại thấy những va vấp cũng chỉ nhỏ bé như giọt nước đọng trước ban công sau cơn mưa bão. “Mình chia sẻ trải nghiệm nhỏ, mong chúng ta đều đủ dũng cảm chọn lấy chính mình”, nữ ca sĩ nhắn nhủ.

Cách đây không lâu, Tóc Tiên xác nhận ly hôn với Touliver sau nhiều năm gắn bó. Sau đó, cô trở lại với MV mới mang tên Người còn thương em không. Tuy nhiên, MV gây tranh luận vì quá nhiều cảnh hôn.

Trước những ý kiến trái chiều, nữ ca sĩ phản hồi: “Xin lỗi vì đã làm mọi người xao nhãng. Nhưng từng khung hình đều được cài cắm, chăm chút cẩn thận. Nếu được, Tiên mong mọi người xem lại vài lần nhé”.

Tiếp đó, khi khán giả bình luận: “Em từng thích chị, cho đến một năm gần đây và đỉnh điểm là MV mới, bị phản cảm”, Tóc Tiên phản hồi: “Không sao cả, chị mong em hạnh phúc bên người thương. Và chị cũng mong mọi người bình thường hóa việc phụ nữ tin mình với hạnh phúc để có thể tỏa sáng như thế”.

Tóc Tiên, sinh năm 1989, là một trong những gương mặt nghệ sĩ nữ được chú ý trong làng giải trí. Cô hoạt động năng nổ, tham gia một số chương trình truyền hình thực tế như The Remix, Chị đẹp đạp gió 2024 (quán quân).

Cuốn sách đáng đọc về âm nhạc

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý do GS Gianni Kriscak cùng Hiền Nguyễn Soprano (nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương), Trịnh Thị Oanh (giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương) thực hiện. Sách ra mắt vào tháng 2 và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận.

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.

Minh Hạo

Tóc Tiên Tóc Tiên Touliver

  • Nguyễn Khoa Tóc Tiên

    Nguyễn Khoa Tóc Tiên

    Nguyễn Khoa Tóc Tiên là một nữ ca sĩ sinh ra và lớn lên tại TP. HCM. Tóc Tiên bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình từ khi 13 tuổi. Năm 2015, Tóc Tiên trở về Việt Nam tham gia "The Remix" sau nhiều năm du học tại Mỹ, đánh dấu cộc mốc mới trong sự nghiệp. Cô từng nhận được nhiều đề cử hạng mục giải thưởng, trong đó có đề cử của giải Cống hiến, Làn Sóng Xanh và Zing Music Awards. Tóc Tiên cũng là một huấn luyện viên trong cuộc thi "Giọng Hát Việt" 2017.

    • Ngày sinh: 13/05/1989
    • Chiều cao: 1.70 m
    • Album: Nụ cười nắng mai (2007), Tóc Tiên Thiếu nữ (2008), My Turn (2011)

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