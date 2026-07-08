Tóc Tiên trải lòng

Tóc Tiên chia sẻ mỗi khi gặp vấn đề, cô hạn chế dùng mạng xã hội để tránh xa những nguồn năng lượng và cảm xúc tiêu cực.

Tóc Tiên mới đây chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Nữ ca sĩ cho biết mỗi lần gặp vấn đề, cô tạm dừng hoạt động trên một số nền tảng. Đây là cách để bảo vệ bản thân trước những ý kiến trái chiều.

“Mấy tháng gần đây mình nhận ra một điều: mỗi lần mình va vấp trước những ồn ào ngoài xã hội, điều cần thiết nhất nên làm cho bản thân là dừng ngay việc xem Threads & TikTok. Mình không nhận xét 2 nền tảng này ra sao. Bản thân mình vẫn thích thú sử dụng để kết nối cùng khán giả, người hâm mộ. Nhưng để bảo vệ chính mình trước những câu chuyện ngoài tầm kiểm soát, đây gần như là cách thiết yếu để giảm thiểu ngưỡng chịu đau”, Tóc Tiên chia sẻ.

Tóc Tiên chia sẻ về cách giữ năng lượng tích cực. Ảnh: FBNV.

Theo nữ ca sĩ, chỉ có cô mới được quyền quyết định cuộc sống và năng lượng của chính mình. Rồi khi tất cả qua đi, nữ ca sĩ lại thấy những va vấp cũng chỉ nhỏ bé như giọt nước đọng trước ban công sau cơn mưa bão. “Mình chia sẻ trải nghiệm nhỏ, mong chúng ta đều đủ dũng cảm chọn lấy chính mình”, nữ ca sĩ nhắn nhủ.

Cách đây không lâu, Tóc Tiên xác nhận ly hôn với Touliver sau nhiều năm gắn bó. Sau đó, cô trở lại với MV mới mang tên Người còn thương em không. Tuy nhiên, MV gây tranh luận vì quá nhiều cảnh hôn.

Trước những ý kiến trái chiều, nữ ca sĩ phản hồi: “Xin lỗi vì đã làm mọi người xao nhãng. Nhưng từng khung hình đều được cài cắm, chăm chút cẩn thận. Nếu được, Tiên mong mọi người xem lại vài lần nhé”.

Tiếp đó, khi khán giả bình luận: “Em từng thích chị, cho đến một năm gần đây và đỉnh điểm là MV mới, bị phản cảm”, Tóc Tiên phản hồi: “Không sao cả, chị mong em hạnh phúc bên người thương. Và chị cũng mong mọi người bình thường hóa việc phụ nữ tin mình với hạnh phúc để có thể tỏa sáng như thế”.

Tóc Tiên, sinh năm 1989, là một trong những gương mặt nghệ sĩ nữ được chú ý trong làng giải trí. Cô hoạt động năng nổ, tham gia một số chương trình truyền hình thực tế như The Remix, Chị đẹp đạp gió 2024 (quán quân).