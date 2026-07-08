Biệt thự của Từ Hy Viên có nguy cơ bị tịch thu

Theo truyền thông địa phương, gia đình Từ Hy Viên không đủ khả năng chi trả khoản nợ thế chấp cho căn biệt thự ở Đài Bắc. Do đó, ngôi nhà có thể bị tịch thu.

Ngày 8/7, tờ China Times đưa tin trước khi qua đời, Từ Hy Viên có chưa đến 2 triệu Đài tệ tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Do đó, nữ diễn viên không thể trả nợ thế chấp cho căn hộ sang trọng của cô ở Đài Bắc. Căn biệt thự có nguy cơ bị tịch thu. Bên cạnh đó, bài viết của từ Mirror Media cho biết gia đình của Từ Hy Viên rất thờ ơ với 2 người con của nữ diễn viên.

Trước những thông tin này, mẹ của Từ Hy Viên bày tỏ sự bất lực. Bà thậm chí than thở: "Có lẽ lần sau gặp lại, tôi sẽ phải ngủ ngoài đường".

Thời gian dài sau khi Từ Hy Viên qua đời, vấn đề tài sản của nữ diễn viên vẫn gây chú ý. Ảnh: UDN.

"Vì tôi không có tài sản thừa kế và gần như đã kiệt quệ nên hãy để những người được thừa kế tự lo liệu. Tôi đang bị đuổi khỏi ngôi nhà, tôi đã mua bằng tiền mồ hôi nước mắt. Tôi không hiểu phán quyết của tòa án như thế nào, vì vậy tôi không thể trả lời", bà nói, theo tờ China Times. Em gái nữ diễn viên là Từ Hy Đệ vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này.

Trước khi qua đời, cố diễn viên sở hữu những bất động sản sang trọng. Trong đó, với căn biệt thự ở Đài Bắc, trước khi qua đời, mỗi tháng nữ diễn viên vẫn phải trả khoảng 1 triệu TWD tiền thế chấp.

Theo luật thừa kế Đài Loan, sau khi Từ Hy Viên qua đời, khối tài sản của cô được chia đều cho DJ Koo Jun Yup và 2 con của nữ diễn viên với chồng cũ Uông Tiểu Phi.

Nhưng DJ Koo đã từ bỏ quyền thừa kế và chuyển ra khỏi căn biệt thự. Chồng cũ của cô là Uông Tiểu Phi cho rằng tài sản cuối cùng sẽ thuộc về các con, nên quyết định gánh khoản thế chấp hàng tháng. Tuy nhiên, sau đó, phương tiện truyền thông Trung Quốc chỉ ra Uông Tiểu Phi có ý định bán bất động sản và đã tìm người mua. Nếu không bán được, căn biệt thự sẽ bị đem bán đấu giá để trả nợ ngân hàng.

Mẹ của Từ Hy Viên đang cư trú tại căn biệt này xác nhận sự việc. Bà cho biết con gái mua căn nhà trước khi kết hôn để làm quà dành tặng mẹ. Khi chưa kịp sang tên căn nhà cho mẹ, nữ diễn viên đột ngột qua đời. Vì thế, mẹ của nữ diễn viên không phải người thừa kế.

Nếu căn biệt thự bị tịch thu, mẹ của Từ Hy Viên buộc phải chuyển đi. Mẹ của nữ diễn viên cho biết bà không phải là người thừa kế nên không tham dự bất kỳ cuộc họp nào của luật sư và do đó không biết chi tiết vụ việc.