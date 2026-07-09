Hyun Bin và Son Ye Jin sau 4 năm kết hôn

Thời gian gần đây, Hyun Bin và Son Ye Jin liên tục được bắt gặp trong các chuyến du lịch. Sau 4 năm kết hôn, cặp sao thoải mái hơn khi xuất hiện trước công chúng.

Tờ Sports Chosun đưa tin Hyun Bin và Son Ye Jin được bắt gặp khi đang tận hưởng kỳ nghỉ gia đình tại Los Angeles (Mỹ). Ngày 8/7, loạt hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc cặp sao cùng con trai xuất hiện tại Los Angeles được lan truyền nhanh chóng trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Son Ye Jin diện trang phục đơn giản, đeo kính râm, trong khi Hyun Bin mặc đồ thường ngày thoải mái. Cả hai được cho là đang tham quan một không gian triển lãm và giữ thái độ tự nhiên, thoải mái, gần như không bận tâm đến sự chú ý của những người xung quanh.

Hình ảnh Hyun Bin và Son Ye Jin trong kỳ nghỉ mới đây. Ảnh: Sports Chosun.

Địa điểm cặp sao xuất hiện được cho là Natural History Museum of Los Angeles County. Tuy nhiên, phía hai nghệ sĩ chưa xác nhận về địa điểm cũng như thông tin liên quan đến chuyến đi này.

Đây không phải lần đầu Hyun Bin và Son Ye Jin được người hâm mộ bắt gặp trong kỳ nghỉ cùng gia đình. Tháng trước, cả hai cũng được cho là xuất hiện tại một khu nghỉ dưỡng ở Okinawa, Nhật Bản. Một cư dân mạng chia sẻ họ vô tình gặp gia đình nam diễn viên và đặc biệt ấn tượng với ngoại hình của con trai hai người. Người này còn nhận xét cậu bé "đẹp như được AI tạo ra" và là "đứa trẻ đẹp nhất từng gặp".

Hyun Bin và Son Ye Jin kết hôn năm 2022. Cả hai bén duyên khi đóng chung phim điện ảnh The Negotiation, sau đó tiếp tục hợp tác trong bộ phim truyền hình Crash Landing on You. Hai ngôi sao đón con trai đầu lòng vào tháng 11/2022.

Trong thời gian tới, Son Ye Jin dự kiến trở lại màn ảnh với hai dự án của Netflix là Scandal và Variety.