Tài tử So Ji Sub bùng nổ ngày trở lại

"Agent Kim Reactivated" tăng mạnh tỷ suất người xem từ 9,5% ở tập đầu lên 20% tại tập 4. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của tài tử So Ji Sub.

Bộ phim hành động Agent Kim Reactivated (Đặc vụ Kim tái khởi động) do So Ji Sub đóng chính đã vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh của Netflix, chấm dứt chuỗi 4 tuần thống trị của Teach You a Lesson, The Korea Times đưa tin. Theo Netflix, tác phẩm thu hút 10,5 triệu lượt xem trong một tuần. Tác phẩm hiện là chương trình được xem nhiều nhất ở nhiều quốc gia khác nhau.

So Ji Sub gây sốt ngày trở lại

Không chỉ gây sốt trên Netflix, bộ phim còn đạt thành tích ấn tượng tại Hàn Quốc. Theo Nielsen Korea, tập 4 phát sóng trên SBS ghi nhận 21,6% rating toàn quốc, giúp Agent Kim Reactivated trở thành phim chiếu khung thứ Sáu - thứ Bảy có tỷ suất người xem cao thứ 3 trong lịch sử SBS, chỉ xếp sau The Penthouse 2 (29,2%) và The Fiery Priest (22%).

Rating của phim tăng liên tục kể từ khi lên sóng, từ 9,5% ở tập đầu lên 15,7%, 18,8% và vượt mốc 20% ngay ở tập 4.

Theo The Korea Times, bộ phim đã hồi sinh thành công hình ảnh người anh hùng tuổi trung niên. Ảnh: SBS.

Bộ phim kể về Kim Do Hyeon (So Ji Sub), một cựu đặc vụ và hiện làm việc tại một ngân hàng nhỏ. Anh cố gắng duy trì cuộc sống bình lặng theo di nguyện của người vợ quá cố.

Ban đầu, nhân vật Kim do So Ji Sub thủ vai chỉ là một người đàn ông trung niên hiền lành, sống giản dị trong khu phố. Anh dành trọn sự quan tâm cho cô con gái duy nhất là Min Ji. Kim luôn muốn sống một cuộc sống bình lặng, cho đến một ngày con gái anh ẩu đả với người đã bắt nạt cô bé nhiều lần là Joo Hye Ri.

Min Ji vùng lên để phản kháng nhưng không ai đứng về phía cô, kể cả giáo viên, hiệu trưởng hay cha cô. Người cha thậm chí đã quỳ gối xin lỗi cha mẹ của kẻ bắt nạt con gái anh chỉ vì đối phương rất giàu có, quyền lực và Kim không muốn cuộc sống của cha con anh có thêm rắc rối.

Thế nhưng, chính hành động được xem là hèn nhát, nhu nhược của Kim đã làm Min Ji vốn nhiều lần bị bắt nạt bùng nổ cảm xúc. Cô cảm thấy xấu hổ, bất lực và thất vọng trước hành động của cha. Người mà Min Ji luôn xem như cả bầu trời thì nay lại chọn hèn nhát cúi đầu trước quyền thế. Tình tiết này tạo bước ngoặt cho bộ phim.

Min Ji bỏ nhà đi rồi bị Joo Hye Ri trả thù, dẫn đến ngất xỉu. Vì tưởng Min Ji đã chết nên Joo Hye Ri thuê người vứt xác Min Ji đi. Lúc này, khi con gái mất tích, Kim mới chịu lột bỏ lớp vỏ của người đàn ông cam chịu. Người đàn ông buộc phải đánh thức những kỹ năng chiến đấu từng chôn giấu để giải cứu con.

Đối diện tên côn đồ tuổi vị thành niên trong nhóm người của Hye Ri, Kim lạnh lùng nói: "Khi mất cha mẹ, người ta gọi bạn là trẻ mồ côi. Khi mất chồng, bạn là góa phụ. Nhưng không có từ nào để diễn tả nỗi đau mất con. Bạn có biết vì sao không? Bởi sự tuyệt vọng ấy khiến con người chẳng còn gì để mất. 'Tội phạm vị thành niên' là một khái niệm hay đấy. Vậy chắc tôi sẽ là một 'kẻ trung niên vô pháp'".

Trong tập 4, Kim hợp tác với hai đồng đội cũ Seong Han Su (Choi Dae Hoon) và Park Jin Cheol (Yoon Kyung Ho) để lần theo những manh mối quan trọng của vụ án.

Đằng sau nhịp phim dồn dập là mô típ quen thuộc về người cha sẵn sàng làm mọi thứ để cứu con gái. Nội dung của Agent Kim Reactivated gợi nhớ bộ phim Hollywood Taken (2008). Tuy nhiên, với thời lượng 10 tập, Agent Kim Reactivated không chỉ tập trung vào hành động mà còn dành thời gian khai thác các nhân vật xung quanh, đặc biệt là câu chuyện và động lực để hai người đồng đội cũ quyết định cùng Kim đồng hành trên hành trình giải cứu Min Ji.

Việc phát triển chiều sâu nhân vật giúp bộ phim vượt khỏi khuôn mẫu của một tác phẩm trả thù đơn thuần. Nội dung phim mở rộng sức hút đến cả những khán giả yêu thích phim gia đình.

Diễn xuất đầy cảm xúc của So Ji Sub là một trong những điểm sáng của bộ phim. Ảnh: SBS.

Các nhà sản xuất cho rằng chính chủ đề cha mẹ bảo vệ con cái đã tạo nên sức hấp dẫn của bộ phim. "Người cha bình thường chiến đấu để bảo vệ gia đình dường như đã chạm đến cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả. Hành trình giải tỏa cảm xúc thực sự chỉ mới bắt đầu, vì vậy hãy chờ đợi những diễn biến tiếp theo", nhà sản xuất Lee Gwang Soon chia sẻ về bộ phim

Bộ phim được chuyển thể từ webtoon Manager Kim của Park Tae Jun. Dù giữ nguyên phần lớn cốt truyện, phiên bản truyền hình có một số thay đổi để phù hợp với màn ảnh. Hai nhân vật Seong Han Su và Park Jin Cheol xuất hiện sớm hơn trong phim, đồng thời được giới thiệu cuộc sống thường nhật trước khi câu chuyện chính bắt đầu. Trong đó, một người là huấn luyện viên taekwondo, người còn lại là tình nguyện viên tại khu vực trường học.

Nhờ được phát hành đồng thời trên Netflix, Agent Kim Reactivated nhanh chóng tiếp cận khán giả quốc tế và lọt top 10 phim truyền hình không nói tiếng Anh trên toàn cầu chỉ sau 3 ngày ra mắt.

Bí quyết thành công của tác phẩm

Lấy cảm hứng từ câu nói nổi tiếng "Đừng bao giờ gây sự với một ông già đeo kính", bộ phim lựa chọn cách kể chuyện trực diện, nơi công lý không được thực thi bằng hệ thống pháp luật mà bằng sức mạnh tuyệt đối. Hình ảnh ông Kim buộc những kẻ phạm tội phải trả giá mang đến cảm giác hả hê cho người xem.

Tâm điểm của toàn bộ tác phẩm là màn thể hiện của So Ji Sub. Sau các dự án hành động như Rough Cut (2008), A Company Man (2012) và Mercy for None (2025), nam diễn viên tiếp tục chứng minh sức hút bằng lối diễn tiết chế. Anh không cần nhiều lời thoại mà chủ yếu sử dụng ánh mắt và biểu cảm để truyền tải sự căng thẳng, đau đớn, quyết tâm của nhân vật.

Nam diễn viên So Ji Sub trong họp báo giới thiệu bộ phim. Ảnh: Starnews.

Dù hình tượng không quá khác biệt so với các vai diễn trước, vẻ u sầu đặc trưng của So Ji Sub vẫn tạo nên sức nặng cho nhân vật, đồng thời góp phần định hình màu sắc đen tối của bộ phim.

Tác phẩm cũng khai thác trí tưởng tượng của khán giả trung niên về một người đàn ông tưởng chừng bình thường nhưng có thể trở thành "quái vật" để bảo vệ gia đình. Những pha hành động mạnh mẽ, dứt khoát vì thế không chỉ mang tính giải trí mà còn tạo sự đồng cảm với nhiều thế hệ người xem.

Bên cạnh So Ji Sub, Choi Dae Hoon và Yoon Kyung Ho cũng ghi điểm khi hóa thân thành hai đồng đội cũ của Kim. Họ mang đến sự cân bằng giữa căng thẳng và hài hước, đồng thời tạo nên tình đồng đội giàu cảm xúc xuyên suốt bộ phim.

Không dừng lại ở một tác phẩm hành động trả thù, Agent Kim Reactivated còn phản ánh những vấn đề gai góc của xã hội hiện đại.

Đối thủ của Kim không chỉ là Joo Gang Chan (Joo Sang Wook) - cha của Joo Hye Ri - một tên côn đồ đường phố vươn lên thành ông trùm ngành xây dựng nhờ cấu kết với giới chính trị, mà còn là cả một hệ thống mục ruỗng, nơi tội phạm vị thành niên lợi dụng kẽ hở pháp luật để thoát tội và tầng lớp đặc quyền thao túng công lý bằng tiền bạc, quyền lực.

Bằng cách đối lập cuộc sống của tầng lớp lao động với giới thượng lưu bất khả xâm phạm, bộ phim đưa ra lời chỉ trích mạnh mẽ về sự phân hóa xã hội. Đối với những khán giả cảm thấy bất lực trước thực tế, mỗi cú đấm của ông Kim đều mang lại cảm giác công lý được thực thi và sự giải tỏa cảm xúc mạnh mẽ, tờ The Korea Times nhận định.