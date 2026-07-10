Lisa có bạn trai mới?

Lisa lộ clip được cho là đi ăn cùng gia đình và một người đàn ông. Thông tin lập tức gây bàn tán khắp mạng xã hội.

Đời tư của Lisa tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Mới đây, một đoạn video được cho là ghi lại cảnh cô dùng bữa tối cùng gia đình và một người đàn ông lạ mặt tại Thái Lan lan truyền rộng rãi.

Ngay lập tức, danh tính của người đàn ông đi cùng nữ thần tượng trở thành đề tài bàn luận. Không ít người hâm mộ cho rằng đó là một diễn viên, người mẫu nổi tiếng của Thái Lan.

Hình ảnh Lisa ăn tối cùng gia đình và người đàn ông lạ được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: X, @lalalalisa_m.

Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng giữa Lisa và nam diễn viên có thể chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết. Cả hai từng nhiều lần xuất hiện cùng nhau. Cách đây không lâu, nam diễn viên cũng góp mặt trong tiệc sinh nhật ở biển của Lisa. Thời điểm đó, nghi vấn 2 người hẹn hò đã gây xôn xao mạng xã hội. Trong khi đó, Lisa vẫn giữ nguyên quan điểm không chia sẻ đời tư với truyền thông.

Trong vài năm qua, Lisa liên tục vướng tin đồn hẹn hò với Frédéric Arnault. Dù chưa từng xác nhận mối quan hệ, cả hai nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, vài tuần gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện đồn đoán cho rằng cặp đôi đã chia tay vì không còn tương tác hay xuất hiện cùng nhau như trước.

Trước đó, Lisa xuất hiện trên trang bìa mùa hè của Vanity Fair. Theo Vanity Fair, ngay từ đầu buổi phỏng vấn, đại diện của Lisa đã hai lần nhấn mạnh đời tư là chủ đề không được đề cập. Trong suốt cuộc trò chuyện, nữ ca sĩ cũng hoàn toàn không chia sẻ bất kỳ thông tin nào liên quan đến chuyện tình cảm.

Việc Lisa tiếp tục giữ kín đời sống riêng tư càng khiến những đồn đoán xung quanh mối quan hệ giữa cô và Frédéric Arnault chưa có lời giải đáp. Cho đến nay, mọi thông tin về việc nữ ca sĩ chia tay Frédéric Arnault hay hẹn hò người mới vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán từ cộng đồng mạng. Các bên liên quan chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào.