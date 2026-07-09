Jennie một lần nữa gây tranh cãi về vấn đề trang phục. Khán giả cho rằng bộ đồ cô mặc trong đêm nhạc gần đây quá ngắn.

Jennie tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán. Lý do là đoạn video ghi lại việc nữ thần tượng gặp sự cố trang phục trong buổi biểu diễn gần đây tại châu Âu đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo video được chia sẻ, nữ thần tượng biểu diễn với quần short. Tuy nhiên, vì chiếc quần quá ngắn nên khi thực hiện vũ đạo, nữ ca sĩ không tránh khỏi tình trạng hớ hênh và rơi vào khoảnh khắc nhạy cảm. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý và kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng đây có thể xem như tai nạn sân khấu. Trong khi đó, số khác lại đưa ra những bình luận tiêu cực nhắm vào Jennie, thậm chí cho rằng thành viên nhóm BlackPink cố tình tạo sự chú ý.

Jennie gặp sự cố vì mặc quần quá ngắn. Ảnh: @Jennierubyjane.

Đây không phải lần đầu thành viên BlackPink vướng tranh cãi trong thời gian gần đây. Jennie đã nhiều lần gây tranh luận vì mặc trang phục được cho là quá hở hang.

Mới đây, BlackPink phát hành EP Deadline cùng MV ca khúc chủ đề Go. Sản phẩm nhận nhiều ý kiến trái chiều từ giới phê bình. Pitchfork chỉ chấm Deadline 5,7/10 điểm và cho rằng album còn sơ sài, chủ yếu lặp lại những công thức âm nhạc cũ.

Hồi tháng 3, Jennie cũng gây tranh luận sau màn trình diễn tại sân khấu Complex Live ở Hong Kong. Nữ ca sĩ biểu diễn 10 ca khúc, trong đó có Dracula - sản phẩm hợp tác với Tame Impala. Tiết mục nhận được nhiều sự mong đợi nên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội sau đêm diễn. Tuy nhiên, từ giữa bài hát, Jennie bị nhận xét lạc giọng, giọng hát run và thiếu ổn định.

Màn trình diễn khiến nữ thần tượng hứng chịu nhiều bình luận chỉ trích. Một số khán giả cho rằng cô hát chênh phô và đặt câu hỏi về khả năng trình diễn của thành viên BlackPink.