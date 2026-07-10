Hình ảnh mới của Ý Nhi gây chú ý

Trong chuyến du lịch mới đây cùng nhóm bạn thân, Hoa hậu Ý Nhi chọn những trang phục trẻ trung, tôn dáng. Loạt ảnh của cô nhận được sự chú ý.

Mới đây, Hoa hậu Ý Nhi có chuyến du lịch Thái Lan cùng hội bạn thân gồm Á hậu Bùi Khánh Linh, Huỳnh Minh Kiên và Đào Hiền. Trong chuyến đi, các nàng hậu thưởng thức ẩm thực địa phương, thăm thú cảnh quan và mặc trang phục truyền thống của "xứ sở chùa vàng".

Ý Nhi chia sẻ nhiều hình ảnh trong kỳ nghỉ lên trang cá nhân. Ở một số tấm hình, nàng hậu thu hút sự chú ý khi khoe vóc dáng với trang phục trẻ trung, cá tính, gợi cảm. Cô phối áo hai dây dáng cúp ngực, crop top với chân váy hoặc quần jeans, quần dáng rộng... Phong cách thời trang của Ý Nhi được nhận xét có thay đổi so với trước đây.

Hình ảnh của Ý Nhi trong chuyến du lịch. Ảnh: FBNV.

Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023. Sau đó, cô tạm dừng hoạt động để sang Australia du học. Tiếp đó, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2025 tại Ấn Độ. Đáng tiếc dấu ấn của người đẹp ở cuộc thi khá mờ nhạt và cuối cùng, cô dừng chân ở top 40.

Huỳnh Trần Ý Nhi chính thức kết thúc nhiệm kỳ và trao vương miện cho người kế nhiệm tại chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra tối 29/3 tại TP.HCM.

Về đời tư, Ý Nhi công khai mối quan hệ với Anh Kiệt ngay sau khi đăng quang. Hồi tháng 6, thông tin nàng hậu được bạn trai cầu hôn gây xôn xao mạng xã hội. Lý do là thời điểm đó, Ý Nhi đăng trên mạng xã hội bức ảnh có dòng chữ "Marry Me". Tuy nhiên, hoa hậu cho biết đây chỉ là khoảnh khắc đẹp diễn ra tại trường học ở Australia.