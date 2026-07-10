Tùng Dương trả lời câu hỏi 'Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?'

Tùng Dương thừa nhận có lúc anh cảm thấy chông chênh. Mỗi lần như thế, ca sĩ chọn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, sống chậm lại và ít xuất hiện hơn.

Tùng Dương vừa trở lại với MV Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?. Lấy cảm hứng từ câu hỏi lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua: "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?", nhạc sĩ Đạt Max phát triển thành một ca khúc mang màu sắc chiêm nghiệm. Thay vì đi tìm câu trả lời tuyệt đối, bài hát mở ra cuộc đối thoại với những người đang chật vật giữa áp lực thành công, kỳ vọng xã hội và ước mơ còn dang dở.

Tùng Dương cho biết anh mong ca khúc trở thành khoảng lặng để mỗi người tự đặt câu hỏi về cuộc đời mình. "Trong một thời đại mà ai cũng bị cuốn vào cuộc đua thành công và những tiêu chuẩn về sự nổi bật, Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? giống một khoảng lặng để mỗi người tự hỏi liệu mình có thể sống cuộc đời đáng tự hào ngay cả khi không trở thành ngôi sao sáng nhất. Tôi nghĩ điều quan trọng không phải cuộc đời có rực rỡ hay không, mà là đã đủ dũng cảm để sống đúng với chính mình", nghệ sĩ chia sẻ.

Tùng Dương trong buổi ra mắt sản phẩm mới. Ảnh: FBNV.

Nam ca sĩ cũng thừa nhận ngay cả khi là một nghệ sĩ luôn xuất hiện trên sân khấu, anh cũng có những giai đoạn muốn chậm lại.

"Cuộc sống ai cũng cần có những khoảng lặng và người nghệ sĩ cũng vậy. Chúng tôi cũng có lúc chông chênh, áp lực. Dù đã có gia đình làm chỗ dựa, tôi vẫn luôn trăn trở làm thế nào để tiếp tục sáng tạo, để cuộc sống của mình luôn mới mẻ và có ý nghĩa hơn. Không phải đến mức chán hát, nhưng cũng có những giai đoạn mọi việc không thuận lợi. Khi ấy, tôi chọn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, sống chậm lại và ít xuất hiện hơn. Tôi không nghĩ 'tàng hình' là một bi kịch. Điều quan trọng là khi đối diện với khó khăn, mình không né tránh mà dám bước qua nó", anh nói.

Nhìn lại hành trình nghệ thuật, Tùng Dương cho rằng điều quý giá nhất với anh không nằm ở danh tiếng hay ánh hào quang.

"Tôi luôn nghĩ mình may mắn khi được trời ban cho giọng hát. Nhưng tài năng chỉ là điểm khởi đầu, điều quan trọng vẫn là sự rèn luyện và nỗ lực không ngừng. Điều đáng trân trọng nhất không phải danh tiếng mà là hình ảnh mình để lại trong lòng người khác. Nếu một ngày cuộc đời không còn rực rỡ như trước, chắc chắn tôi cũng sẽ buồn. Nhưng tôi sẽ không ngồi đó tiếc nuối. Tôi sẽ tìm một cách khác để tiếp tục tạo nên sự rực rỡ của riêng mình", anh nói.

MV do Jayden Trần và Nguyễn Trương Kiên (Zodiac II) thực hiện, lựa chọn cách kể chuyện thông qua 3 nhân vật đều do diễn viên Thừa Tuấn Anh đảm nhận. Dù xuất hiện dưới 3 thân phận khác nhau, họ đều đại diện cho những trạng thái mà bất kỳ ai cũng có thể trải qua trong hành trình trưởng thành.

Một người là nhiếp ảnh gia từng nuôi khát vọng theo đuổi nghệ thuật, nhưng dần đánh mất bản sắc khi chạy theo thị hiếu và sự công nhận. Một người là nhân viên văn phòng bị mắc kẹt trong vòng lặp quen thuộc của công việc, để rồi quyết định tạm dừng. Anh không trốn chạy mà để tìm lại cảm hứng sống. Người còn lại là chàng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, ban ngày học tập, ngoài giờ chạy xe công nghệ để trang trải cuộc sống. Thế nhưng, anh vẫn bền bỉ giữ niềm tin vào tương lai và rồi một ngày nhận được thành quả.

Tùng Dương thể hiện màu sắc âm nhạc mới trong MV. Ảnh: NVCC.

Ba số phận khác nhau cùng gặp nhau ở một câu hỏi: Liệu một cuộc đời không hào quang, không nổi bật theo những tiêu chuẩn quen thuộc có còn đáng để tự hào?

Từ đó, MV gửi gắm thông điệp mỗi người đều có cuộc chiến của riêng mình. Có người vật lộn với gánh nặng cơm áo, có người mắc kẹt trong sự an toàn, có người đánh mất chính mình giữa những định nghĩa về thành công. Điều quan trọng không phải ai rực rỡ hơn ai, mà là vẫn đủ dũng khí để bước tiếp và sống đúng với những điều mình tin tưởng.

Về âm nhạc, Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? đánh dấu một màu sắc khác của Tùng Dương. Nam ca sĩ tiết chế hơn trong cách xử lý ca khúc, không đặt nặng việc phô diễn kỹ thuật mà lựa chọn dẫn dắt cảm xúc bằng lối hát giàu tự sự. Ở phần cao trào, chất giọng mạnh mẽ quen thuộc vẫn bùng nổ, nhưng được đặt trong tổng thể giàu chiều sâu, khiến câu chuyện trở nên gần gũi hơn với người nghe.