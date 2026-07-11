Anh tài Cheng vừa gây chú ý đã gặp sóng gió

Cheng đang được chú ý ở Anh trai vượt ngàn chông gai. Tuy nhiên, những ngày qua, công ty quản lý của anh vướng tranh cãi.

Những ngày qua, Cheng nhận được sự chú ý ở chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Tuy nhiên, cùng lúc, người hâm mộ của anh tài này lên tiếng bức xúc vì cách quản lý được cho là chưa chuyên nghiệp từ công ty quản lý. Theo khán giả, công ty quản lý không tôn trọng người hâm mộ, đồng thời chưa hỗ trợ quảng bá đầy đủ cho Cheng.

Các nội dung hậu trường, bài đăng quảng bá hoạt động của Cheng… đều chưa được công ty cập nhật kịp thời, thường xuyên. Bên cạnh đó, việc công ty đưa ra chế độ Cheng Membership (đăng ký hội viên chính thức) càng khiến người hâm mộ bức xúc. Họ cho rằng Cheng vẫn là nghệ sĩ khá mới, chưa đủ lượng fan cứng để đăng ký hội viên.

Anh tài Cheng ở Anh trai vượt ngàn chông gai. Ảnh: NSX.

Sau những tranh luận, công ty quản lý lên tiếng xin lỗi. Công ty cho biết từ khi Cheng tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai đã nhận được rất nhiều tin nhắn, email và những lời đề nghị từ các cá nhân, nhóm người hâm mộ mong muốn thực hiện những dự án ủng hộ dành cho Cheng. Do đó, công ty cảm ơn tình cảm người hâm mộ.

“Công ty cũng xin chân thành xin lỗi vì những bất cẩn trong quá trình phối hợp và truyền đạt thông tin thời gian vừa qua, khiến nhiều người yêu mến Cheng phải lo lắng, phiền lòng. Chúng tôi nghiêm túc nhận lỗi và sẽ tiếp tục cải thiện bộ máy để có thể đồng hành cùng cộng đồng một cách chuyên nghiệp và gần gũi hơn. Chúng tôi hiểu, phía sau mỗi dự án ủng hộ không chỉ là thời gian hay công sức, mà còn rất nhiều tình yêu, sự tin tưởng và kỳ vọng các bạn dành cho Cheng”, công ty cho biết.

Phía công ty giải thích việc xây dựng Cheng Membership - cộng đồng người hâm mộ chính thức của Cheng - không nhằm thay thế bất kỳ fanpage, fanclub hay cộng đồng nào đã, đang yêu mến Cheng. Công ty chỉ hy vọng đây là “ngôi nhà chung”, nơi tất cả người yêu mến Cheng có thể kết nối với nhau, đồng thời giúp công ty lắng nghe, đồng hành và hỗ trợ cộng đồng tốt hơn.

Cheng (tên thật Nguyễn Quang Anh, sinh năm 1995) từng góp giọng trong bài hát Luôn yêu đời của Đen Vâu và hợp tác sản xuất, sáng tác các ca khúc cho Bảo Anh, Gil Lê, LUNAS… Ở tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai, anh gây sốt khi thể hiện tiết mục Zung Zăng Zung Zẻ mang màu sắc dân gian kết hợp bản phối trẻ trung, tươi sáng.