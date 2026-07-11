Việt Hương và Hoài Phương sau 20 năm kết hôn

Việt Hương và Hoài Phương vừa kỷ niệm 20 năm kết hôn. Theo nhạc sĩ, vợ luôn là người đẹp nhất trong lòng anh.

Mới đây, Việt Hương chia sẻ bộ ảnh để kỷ niệm 20 năm kết hôn. Trong bộ ảnh, diễn viên mặc váy cưới màu trắng, thiết kế cổ yếm. Kèm theo loạt hình, cô chia sẻ: “20 năm trước cưới, mặc áo dài đỏ. 20 năm sau mặc áo váy cưới nên hơi bỡ ngỡ. Cảm ơn anh đã bên em 20 năm”.

Vợ chồng Việt Hương chụp ảnh kỷ niệm 20 năm kết hôn. Ảnh: FBNV.

Trong khi đó, nghệ sĩ Hoài Phương tâm sự: “Vợ tôi sau 20 năm vẫn đẹp nhất trong lòng tôi, hiền nhất, ít nói... Nhưng chốt lại, bà là bầu trời của tôi. Mãi yêu em vợ ơi. 20 năm, lần đầu vợ tôi mặc áo cưới đẹp thật, xinh xắn”.

Bộ ảnh được chụp theo phong cách đường phố đơn giản tại khu chung cư nơi Việt Hương sinh ra, lớn lên.

Việt Hương sinh năm 1976, từng theo học trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Cô là gương mặt quen thuộc trên sân khấu kịch và tham gia nhiều phim điện ảnh như Gái già lắm chiêu, 49 ngày 2, Nhà không bán, Ma da, Chị dâu…

Hình ảnh mới của vợ chồng Việt Hương. Ảnh: FBNV.

Diễn viên kết hôn với cùng nhạc sĩ, nghệ sĩ saxophone Hoài Phương năm 2006. Họ có một con gái. Những năm qua, Hoài Phương đồng hành cùng vợ trong các hoạt động nghệ thuật lẫn kinh doanh. Nghệ sĩ cũng thường chia sẻ các bài đăng liên quan đến nửa kia.

Cách đây không lâu, khi Việt Hương nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của Liên hoan Phim Châu Á tại Đà Nẵng Lần thứ IV (DANAFF IV) 2026 nhờ vai bà ngoại Hậu phim Cục vàng của ngoại, ông xã cô cũng bày tỏ niềm tự hào. Thời điểm đó, anh viết: “Thật tự hào được nói: Vợ tôi đó. Chúc mừng vợ yêu của anh”.