Lee Seung Gi gặp rắc rối

Lee Seung Gi đã mua mảnh đất trị giá 9,4 tỷ won và xây một tòa nhà. Tuy nhiên, anh không thể dọn vào ở vì công ty xây dựng chưa chấp nhận bàn giao.

Tờ Heraldcorp đưa tin ca sĩ kiêm diễn viên Lee Seung Gi đang gặp rắc rối. Anh đã đầu tư một khoản tiền lớn để xây dựng tòa nhà ở Jangchung-dong, Seoul, Hàn Quốc nhưng không thể sử dụng do công ty xây dựng đang thực hiện quyền thế chấp.

Công ty xây dựng nói trên là Piark Construction, một công ty gia đình của Cha Ga Won, Chủ tịch của One Hundred Label. One Hundred Label đang vướng tranh chấp hợp đồng độc quyền với Lee Seung Gi. Trong khi đó, Piark Construction không bàn giao tòa nhà cho Lee Seung Gi vì chưa nhận được khoản thanh toán cuối cùng.

Năm 2024, Lee Seung Gi mua một mảnh đất rộng 618 m2 tại Jangchung-dong, Jung-gu, khu dân cư giàu có truyền thống ở Seoul. Vào thời điểm đó, có thông tin cho rằng nam diễn viên mua mảnh đất này với giá khoảng 9,4 tỷ won.

Lee Seung Gi chưa thể sử dụng tòa nhà của anh. Ảnh: Hankyung.

Một năm sau đó, Lee Seung Gi khởi công xây dựng trên khu đất này một tòa nhà chung cư đa năng với một tầng hầm, 5 tầng nổi và tổng diện tích sàn là 1.077 m2. Công ty Piark Construction chịu trách nhiệm thi công. Tòa nhà vừa mới hoàn thành và Lee Seung Gi thậm chí đã hoàn tất thủ tục đăng ký quyền sở hữu vào tháng trước.

Tuy nhiên, Lee Seung Gi lại rơi vào tình huống rắc rối là không thể vào được tòa nhà, chứ chưa bàn đến việc có thực thi quyền sở hữu đối với nó hay không. Nguyên nhân là do công ty xây dựng Piark Construction đã đứng ra thực hiện quyền thế chấp. Theo The Fact, tòa nhà hiện được bao quanh bởi một hàng rào lớn và tấm biểu ngữ ghi "Đang tiến hành thế chấp".

Piark Construction đã thực hiện quyền cầm giữ tài sản vì chưa nhận được khoản thanh toán còn lại từ Lee Seung Gi.

Phía Lee Seung Gi nói với The Fact: “Theo hợp đồng, số tiền còn lại chiếm 10% tổng chi phí xây dựng. Họ yêu cầu tăng thêm chi phí xây dựng, nhưng điều này chưa từng được thảo luận và chúng tôi chưa nhận được bảng phân tích chi tiết chính xác”.

“Theo hợp đồng, công trình đáng lẽ phải hoàn thành vào 31/12/2025, nhưng đã bị chậm trễ vài tháng. Do đó, chúng tôi phải chịu phí phạt chậm tiến độ. Tuy nhiên, họ không hề đề cập đến điều này, thậm chí tăng thêm chi phí xây dựng vào số tiền còn lại mà không hề được thảo luận trước. Theo tính toán ban đầu, số tiền còn lại là khoảng 700 triệu won, nhưng gần đây họ tăng lên 1,4 tỷ won”, phía Lee Seung Gi cho biết.

Có thông tin cho biết Lee Seung Gi dự định chuyển đến tòa nhà mới khi hợp đồng thuê nhà hiện tại của anh sắp hết hạn. Thế nhưng, hiện tại anh không thể chuyển đến nơi ở mới.

Lee Seung Gi đã nộp đơn lên tòa án yêu cầu lệnh cấm để buộc Piark Construction bàn giao tòa nhà sau khi công ty này thực hiện quyền cầm giữ tài sản.

Lee Seung Gi và Chủ tịch Cha đang vướng vào nhiều tranh chấp phức tạp.

Năm 2024, Lee Seung Gi ký hợp đồng độc quyền với một công ty con thuộc tập đoàn giải trí One Hundred Label của Chủ tịch Cha. Tuy nhiên, nam diễn viên đã đệ đơn kiện để chấm dứt hợp đồng độc quyền, với lý do anh chưa nhận được đầy đủ khoản thanh toán từ công ty.

Khoảng thời gian Lee Seung Gi ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý của Chủ tịch Cha, anh chuyển đến sống tại biệt thự hạng sang La Nuvo 1st, do Tập đoàn Piark xây dựng tại Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul. Biệt thự này thuộc sở hữu của Chủ tịch Cha và được Lee Seung Gi sử dụng theo hình thức thuê nhà trả trước với khoản tiền đặt cọc 10,5 tỷ won. Tuy nhiên, đôi bên đang xảy ra tranh chấp liên quan đến việc hoàn trả khoản tiền đặt cọc này. Có nhiều đồn đoán cho rằng phía Chủ tịch Cha đang gặp khó khăn về tài chính nên chưa hoàn trả tiền đặt cọc.

Vì Lee Seung Gi đã trả tiền đặt cọc bằng cách vay khoảng 7,3 tỷ won, nên nếu anh không nhận được tiền đặt cọc từ Chủ tịch Cha, anh sẽ phải tự mình trả lại khoản vay 7,3 tỷ won đó.