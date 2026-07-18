‘Bạn gái Quân A.P’ gây chú ý

Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Khanh đăng tải loạt ảnh ở Italy. Kèm theo hình ảnh, cô viết: “Siêu nắng nhưng được cái không nóng lắm, chắc về xuống 2 tone, nhưng mùa hè Italy vẫn là vibe khó tả”. Bài đăng này gây chú ý bởi chỉ 2 ngày trước, Quân A.P đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh cưới của anh và Lê Khanh ở Italy. Trong bức ảnh, Quân A.P mặc suit lịch lãm còn Lê Khanh mặc váy cưới ren cúp ngực gợi cảm. Chỉ vài phút sau, nam ca sĩ vội vàng gỡ bức ảnh này khỏi trang cá nhân. Qua động thái mới nhất của Lê Khanh, cộng đồng mạng cho rằng cả 2 ngầm thừa nhận việc tới Italy chụp ảnh cưới.
Thời gian qua, cả 2 dường như thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm trước công chúng. Hồi tháng 4, trên một sân khấu âm nhạc, nam ca sĩ bất ngờ xuống hàng ghế khán giả và nắm tay Lê Khanh. Cả hai có nhiều cử chỉ tình tứ trong một tiết mục. Quân A.P hát, nhảy trước mặt bạn gái và thực hiện động tác “thả tim” hướng về phía cô. Trong khi đó, Lê Khanh dùng điện thoại ghi lại màn trình diễn của nam ca sĩ. Cả hai rạng rỡ, vui vẻ trước sự chứng kiến của nhiều đồng nghiệp và hàng nghìn khán giả.
Trước đó, vào tháng 3, Quân A.P và Lê Khanh được phát hiện cùng du lịch Trung Quốc khi đăng tải những bức ảnh có bối cảnh giống nhau. Sau đó, nam ca sĩ xóa hình ảnh gây bàn tán. Một người hâm mộ sau đó ghép bức ảnh bị xóa của Quân A.P với hình ảnh có cùng bối cảnh của Lê Khanh rồi đăng trong phần bình luận dưới bài viết của nam ca sĩ. Kèm theo bức ảnh, người này hỏi: “Đẹp vậy sao xóa vậy?”. Quân A.P trả lời: “Tại ngồi không thẳng lưng, nhìn gù quá”. Việc nam ca sĩ thoải mái phản hồi bình luận có nội dung gán ghép anh với Lê Khanh càng khiến cộng đồng mạng bàn tán. Nhiều người cho rằng đây có thể là động thái ngầm công khai mối quan hệ của hai người.
Tin đồn tình cảm giữa Quân A.P và Lê Khanh xuất hiện từ tháng 10/2024. Thời điểm đó, mạng xã hội lan truyền thông tin nam ca sĩ đã kết hôn, thậm chí có con chung với Lê Khanh. Quân A.P không lên tiếng xác nhận cũng không phủ nhận nhưng câu chuyện vẫn nhận được sự quan tâm lớn.
Một số thông tin cho rằng Quân A.P từng đăng ảnh chụp cùng Lê Khanh từ nhiều năm trước, sau đó chuyển bài viết sang chế độ ẩn. Cả hai cùng sinh năm 1997, quen biết từ thời học cấp 2 và tiếp tục học chung trong những năm cấp 3. Từ cuối 2025, Quân A.P và Lê Khanh dường như cởi mở hơn trong việc thể hiện mối quan hệ. Lê Khanh thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động liên quan đến công việc của nam ca sĩ, từ những chuyến lưu diễn đến các đêm diễn thuộc chương trình Anh trai “say hi”.
Lê Khanh có vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm. Trong loạt ảnh ghi lại chuyến đi Hàn Quốc vào tháng 10/2025, Quân A.P xuất hiện bên Lê Khanh với nhiều cử chỉ thân mật như ôm vai, hôn má. Cả hai cũng lựa chọn trang phục có sự đồng điệu như đồ đôi.
Quân A.P được biết đến qua nhiều ca khúc như Bông hoa đẹp nhất, Ai là người thương em, Còn gì đau hơn chữ đã từng... Sau khi tham gia Anh trai “say hi”, nam ca sĩ càng nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Trong khi đó, Lê Khanh hiện có hơn 75.000 người theo dõi. Thời gian qua, cô tham gia nhiều sự kiện giải trí hoặc của nhãn hàng.
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.