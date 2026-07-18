‘Bạn gái Quân A.P’ gây chú ý

Trước đó, vào tháng 3, Quân A.P và Lê Khanh được phát hiện cùng du lịch Trung Quốc khi đăng tải những bức ảnh có bối cảnh giống nhau. Sau đó, nam ca sĩ xóa hình ảnh gây bàn tán. Một người hâm mộ sau đó ghép bức ảnh bị xóa của Quân A.P với hình ảnh có cùng bối cảnh của Lê Khanh rồi đăng trong phần bình luận dưới bài viết của nam ca sĩ. Kèm theo bức ảnh, người này hỏi: “Đẹp vậy sao xóa vậy?”. Quân A.P trả lời: “Tại ngồi không thẳng lưng, nhìn gù quá”. Việc nam ca sĩ thoải mái phản hồi bình luận có nội dung gán ghép anh với Lê Khanh càng khiến cộng đồng mạng bàn tán. Nhiều người cho rằng đây có thể là động thái ngầm công khai mối quan hệ của hai người.