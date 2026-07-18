Mỹ nhân Địa ngục độc thân 5 cầu cứu

Ngôi sao Địa ngục độc thân 5 Kim Min Ji tiết lộ bị một người đàn ông theo dõi. Sự việc khiến cô sống trong sợ hãi suốt những ngày qua.

Ngày 18/7, tờ Osen đưa tin Kim Min Ji, thí sinh của chương trình hẹn hò Địa ngục độc thân - Single's Inferno 5, tiết lộ nỗi sợ hãi sau khi địa chỉ nhà riêng bị lộ. Vụ việc khiến cô phải tính đến chuyện chuyển nhà để đảm bảo an toàn.

Thông qua một video được đăng tải trên kênh YouTube, Son Won Ik, chuyên viên bất động sản và là thành viên Single's Inferno 3, xuất hiện để hỗ trợ Kim Min Ji tìm nơi ở mới.

Trong video, Son Won Ik cho biết: “Gần đây tôi xem video của Min Ji và biết chuyện không hay đã xảy ra. Vì vậy, với tư cách một chuyên viên bất động sản được cấp phép, tôi muốn giúp cô ấy. Đó là lý do tôi xuất hiện ở đây”.

Kim Min Ji sở hữu lượng fan đông đảo sau khi tham gia Địa ngục độc thân - Single's Inferno 5. Ảnh: @arb0r_day.

Trước đó, Kim Min Ji chia sẻ về kế hoạch chuyển nhà sau khi địa chỉ nơi ở bị lộ. Cô kể: “Khi chị gái tôi đi tìm nhà, chị ấy nghe nói có một vận động viên tên Kim Min Ji sống gần đó. Sau đó, chị ấy kiểm tra các ứng dụng bất động sản và phát hiện một tin đăng của công ty khác về tòa nhà đó. Trong tin đăng có dòng chữ ‘sống cùng tòa nhà với Kim Min Ji của Single's Inferno’. Vậy là địa chỉ nhà của tôi bị lộ. Tôi thực sự rùng mình”.

Sau đó, Kim Min Ji nhờ luật sư yêu cầu gỡ bỏ bài đăng. Tuy nhiên, ngay hôm sau, khu vực tập kết rác tái chế gần nhà cô bất ngờ bốc cháy, khiến cư dân không thể vào nhà trong một thời gian.

Kim Min Ji kể lại: “Tôi cùng một số cư dân ở ngoài để xem tình hình và có một người đàn ông cứ nhìn chằm chằm tôi. Tôi nghĩ ông ta nhận ra tôi. Sau đó, ông ta bất ngờ giơ máy ảnh về phía tôi. Ngay khi thấy vậy, tôi bỏ chạy. Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ mình chỉ quá đa nghi, nhưng sau đó ông ta lại tiếp tục giơ điện thoại về phía tôi”.

Kim Min Ji tìm nhà ở mới sau khi bị lộ địa chỉ. Ảnh: @arb0r_day.

Cô nói thêm: “Khi bên quản lý tòa nhà nói người dân đã có thể vào nhà, người đàn ông đó vẫn đi theo tôi. Chúng tôi không đi cùng thang máy nhưng ông ấy đã kiểm tra xem tôi tới tầng nào. Vì vậy, tôi và bạn đã cố tình bấm nhầm tầng, xuống sớm hơn rồi lại đi bộ lên cầu thang. Tôi là người duy nhất sống ở tầng đó và hành lang lại không có camera giám sát. Tôi thực sự rất sợ. Ai sẽ bảo vệ tôi. Tôi cảm thấy hoảng loạn”.

Trong video, với sự giúp đỡ của Son Won Ik, Kim Min Ji bắt đầu tìm kiếm một nơi ở mới. Khi được hỏi về tiêu chí quan trọng nhất, cô trả lời: “An toàn và an ninh. Hãy giúp tôi. Tôi thực sự sợ hãi mỗi khi bước vào nhà”.

Kim Min Ji chia sẻ thêm: “Tôi không cần cộng đồng và tầm nhìn đẹp. Thực tế là tôi luôn sống với rèm cửa kéo kín. Tôi thích tầng thấp hơn tầng cao. Tôi muốn tìm một nơi thực sự an toàn và cân nhắc mọi yếu tố. Tôi cũng không còn phớt lờ vấn đề chi phí. Nếu nghĩ mình có thể làm việc chăm chỉ hơn, tôi sẽ chuyển đến đó”.

Kim Min Ji là vận động viên điền kinh chuyên nghiệp. Cô thi đấu nội dung 400 m và 400 m vượt rào cho câu lạc bộ Hwaseong City Hall. Sở hữu ngoại hình nổi bật, Kim Min Ji thường được so sánh với Karina (aespa) và được gọi bằng biệt danh “Karina của làng điền kinh”. Trước đó, cô từng xuất hiện trong các chương trình giải trí thể thao như Goalies của SBS. Tại Địa ngục độc thân mùa 5 lên sóng cách đây không lâu, Kim Min Ji gây chú ý với hình ảnh năng động, khỏe khoắn.