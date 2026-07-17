Ngân Hòa sau 'Bóng ma hạnh phúc'

Sau khoảng một năm điều trị suy thận, Ngân Hòa trở lại với công việc. Cô thường cập nhật về cuộc sống hàng ngày trên trang cá nhân.

Ngân Hòa vừa chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh được chụp trong chuyến đi mới đây. Trong hình ảnh, nữ diễn viên để tóc ngang vai, mặc váy 2 dây màu vàng pastel, họa tiết hoa nữ tính, nhẹ nhàng. Nhìn loạt ảnh, khán giả nhận xét nữ diễn viên tươi tắn, rạng rỡ sau một năm điều trị suy thận.

Thời gian qua, Ngân Hòa trở lại với công việc. Cô thường xuyên chia sẻ clip và hình ảnh mới trên trang cá nhân. Các hình ảnh của nữ diễn viên thường ghi lại cuộc sống đời thường hoặc quá trình học tập.

Hình ảnh mới của Ngân Hòa. Ảnh: FBNV.

Thời gian gần đây, Ngân Hòa gây chú ý với vai Trang trong bộ phim Bóng ma hạnh phúc. Nhân vật của cô là cô gái đầy mưu mô, sẵn sàng chen chân vào hạnh phúc của người khác để đạt được mục đích cá nhân. Vai diễn khiến nữ diễn viên nhận nhiều ý kiến trái chiều bởi tính cách phản diện, đáng ghét. Bộ phim được ghi hình trước khi Ngân Hòa gặp biến cố về sức khỏe.

Sinh năm 1996, Ngân Hòa từng theo học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Cô tham gia nhiều dự án truyền hình như Vua bánh mì, Giấc mơ của mẹ, Trại hoa đỏ và 7 năm chưa cưới sẽ chia tay.

Giữa năm 2025, nữ diễn viên cho biết mắc suy thận giai đoạn cuối. Kể từ đó, cô tạm ngừng mọi hoạt động nghệ thuật để tập trung điều trị.

Đến 7/5, Ngân Hòa thông báo trên trang cá nhân cô đã sẵn sàng trở lại với công việc sau quãng thời gian chữa bệnh. Theo nữ diễn viên, tình trạng sức khỏe hiện tiến triển tích cực, đủ điều kiện để cô nhận các dự án mới và dần quay lại nhịp sống thường ngày.

Chia sẻ về hành trình vượt qua biến cố, Ngân Hòa bày tỏ: "Sau khoảng thời gian trải qua biến cố sức khỏe, Hòa càng trân trọng hơn từng ngày được thức dậy, được sống, làm nghề và tiếp tục gặp gỡ khán giả. Với Hòa, đó thật sự là một sự tái sinh".

Nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn tới khán giả đã luôn đồng hành, động viên cô trong giai đoạn khó khăn nhất.