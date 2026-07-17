Anh trai vượt ngàn chông gai trở lại sau khi tạm dừng

Sau một tuần tạm dừng phát sóng, Anh trai vượt ngàn chông gai trở lại vào 18/7 tới với những màn trình diễn đầu tiên của Công diễn 1.

Theo trailer được tung ra tối 16/7 của Anh trai vượt ngàn chông gai, MC Trần Ngọc thông báo thay đổi luật chơi. Thay vì đấu 1-1 như trước đó, tới Công diễn 1, các anh tài sẽ đấu theo bảng. Thông tin này khiến các anh tài khá bất ngờ, lo lắng vì họ phải thay đổi chiến thuật để chọn đối thủ nào cho hợp lý và bảo toàn khả năng đi tiếp cho toàn đội.

Ở Công diễn 1 với chủ đề Người đàn ông trên lưng ngựa, các anh tài được chia thành 8 nhà. Họ sẽ phải lựa chọn giữa những ca khúc có X-part (đoạn nhạc được viết thêm lời hoặc sáng tạo hoàn toàn mới so với bản gốc) và X-song (ca khúc mới).

Anh trai vượt ngàn chông gai trở lại sau một tuần tạm dừng phát sóng. Ảnh: NSX.

Tập 3 với những màn trình diễn đầu tiên của Công diễn 1 sẽ được phát sóng vào 18/7. Theo kế hoạch ban đầu, tập này được chiếu vào 11/7. Nhưng ê-kíp sản xuất quyết định dời lịch sang 18/7. Thời điểm công bố thông tin hoãn đột ngột tập 3, nhà sản xuất cho biết quyết định này được căn cứ theo công văn số 410-CV/TTQCKTBQ của Trung tâm Quảng cáo và Khai thác Bản quyền (Đài Truyền hình Việt Nam).

Anh trai vượt ngàn chông gai năm nay có sự tham gia của 34 anh tài. Tuy nhiên, chiều 10/7, ban tổ chức chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai thông báo Đinh Tiến Dũng (Cù Trọng Xoay) chính thức dừng lại hành trình tại cuộc thi. Ngoài lý do liên quan đến nguyện vọng cá nhân, phía chương trình không công bố thêm thông tin cụ thể về quyết định rút lui của Đinh Tiến Dũng.

Năm nay, ngoài sự trở lại của 5 anh tài mùa đầu tiên, chương trình còn thu hút sự chú ý khi có 7 anh tài ở độ tuổi gần 30 và 3 anh tài ở độ tuổi gần 25. Chương trình đã lên sóng được 2 tập và nhận đánh giá khá tích cực.

Tuy nhiên, tiết mục của 5 anh tài mùa đầu tiên gây tranh cãi dữ dội. Nhiều khán giả cho rằng tiết mục của Duy Khánh, Thanh Duy, BB Trần, Neko Lê và Jun Phạm kém hấp dẫn, lạm dụng công thức của những phần trình diễn cũ nhưng vẫn chiến thắng nhờ lượng fan đông đảo.