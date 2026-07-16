Việt Anh và Quỳnh Nga sau nhiều năm vướng tin hẹn hò

Trong video được Việt Anh đăng tải tối 15/7, nam diễn viên cùng Quỳnh Nga bắt trend chụp ảnh đang thịnh hành trên mạng xã hội. Đáng chú ý, ở khoảnh khắc cuối, Việt Anh bất ngờ ôm eo, nhấc bổng Quỳnh Nga đầy tình tứ. Cử chỉ thân mật này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn cặp diễn viên ngầm công khai mối quan hệ sau nhiều năm vướng tin đồn hẹn hò.

Phần bình luận dưới bài đăng cũng thu hút sự chú ý. Khi MC Vân Hugo để lại lời nhắn: "Có khi nào chúng tôi sắp được ăn cỗ", Việt Anh đáp ngắn gọn: "Có lẽ, bác ơi". Màn tương tác này càng khiến khán giả thêm đồn đoán về chuyện tình cảm của 2 diễn viên. Trong khi đó, Quỳnh Nga cũng chia sẻ đoạn clip có nội dung tương tự trên trang cá nhân, kèm dòng trạng thái: "Cứ giận dỗi mà được đi chơi, chắc tháng nào cũng nên dỗi nhỉ". Đáng chú ý, cả 2 đều gắn thẻ tài khoản của đối phương trong bài đăng.

Động thái mới diễn ra chỉ ít ngày sau khi Quỳnh Nga và Việt Anh được phát hiện cùng có mặt tại Nga. Cả 2 được cho là cùng nhau du lịch nước ngoài. Thực tế, Quỳnh Nga và Việt Anh vướng tin hẹn hò từ 2019. Cả 2 có chung nhóm bạn thân gồm Quỳnh Kool, Thái Dũng, B Trần... Họ thường xuyên gặp gỡ, du lịch hoặc tụ họp trong các dịp lễ, Tết. Họ cũng đồng hành cùng nhau trong nhiều sự kiện giải trí. Thời điểm nữ diễn viên Về nhà đi con thi Bước nhảy hoàn vũ, Việt Anh cũng tới ủng hộ.

Những năm qua, cặp sao thoải mái tương tác trên mạng xã hội hoặc xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, khi được hỏi về nghi vấn hẹn hò, họ thường trả lời chỉ là bạn bè thân thiết, chơi chung nhóm. Tại một sự kiện hồi tháng 10/2024, khi được hỏi về nghi vấn sống chung nhà với Việt Anh, Quỳnh Nga không xác nhận cũng không phủ nhận. Nữ diễn viên cho biết: "Tôi biết mọi người tò mò chuyện của tôi với anh Việt Anh từ rất lâu rồi. Nhưng hôm nay, nếu nói chuyện cá nhân nhiều quá cũng không hay. Tôi sẽ để dịp nào đó để chia sẻ sau".

Đến tháng 9/2025, Quỳnh Nga vướng tin mang thai với Việt Anh. Lý do là thời điểm đó, nữ diễn viên xuất hiện tại một phòng khám. Đáng nói, qua những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, cô cầm tờ giấy được cho là kết quả siêu âm, làm dấy lên tin đồn mang thai. Tuy nhiên, nữ diễn viên nhanh chóng bác bỏ. Cô khẳng định chỉ đi khám sức khỏe tổng quát cùng một nhóm bạn, trong đó có Việt Anh và thông tin cô đi khám thai là không chính xác.

Quỳnh Nga thời gian qua được chú ý khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Cách đây vài tháng, nữ diễn viên vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ khi xuất hiện với gương mặt được cho là khác lạ trong một sự kiện. Tuy nhiên, cô giải thích bản thân tăng cân nên tròn trịa khi lên hình.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.