Vấn đề phân chia tài sản của Từ Hy Viên lại gây xôn xao

Theo truyền thông địa phương, Từ Hy Viên từng lưu lại nội dung liên quan đến việc phân chia tài sản trên điện thoại di động trước khi mất.

Sau khi diễn viên Từ Hy Viên qua đời, câu chuyện phân chia khối tài sản của cô tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông. Mới đây, một số nguồn tin tại Đài Loan cho biết nữ diễn viên từng lưu lại nội dung liên quan đến việc phân chia tài sản trên điện thoại di động trước khi mất, theo tờ China Times.

Tuy nhiên, gia đình cô được cho là không công nhận tài liệu này vì cho rằng nó không đáp ứng yêu cầu pháp lý của một bản di chúc.

Theo thông tin được truyền thông địa phương đăng tải, trong nội dung được cho là mong muốn cuối cùng của Từ Hy Viên, con gái cô sẽ nhận lại bộ sưu tập túi xách và trang sức. Trong khi đó, phần tài sản còn lại sẽ được chia cho chồng là Koo Jun Yup, hai con của cô với Uông Tiểu Phi và các cháu (con gái Từ Hy Đệ).

Tuy nhiên, gia đình nữ diễn viên từ chối công nhận vì cho rằng nó "không có hiệu lực pháp lý". Đến nay chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ các bên liên quan về tính xác thực của thông tin này, theo China Times.

Vấn đề phân chia tài sản của gia đình Từ Hy Viên lại gây bàn tán. Ảnh: China Times.

Bên cạnh đó, khối tài sản của Từ Hy Viên được cho là trải rộng tại nhiều nơi. Truyền thông địa phương cho biết phần lớn tài sản trước đây do mẹ nữ diễn viên hỗ trợ quản lý.

Một trong những bất động sản được nhắc đến nhiều là căn hộ cao cấp Từ Hy Viên mua trước khi kết hôn với Koo Jun Yup. Căn biệt thự được định giá khoảng 210 triệu Đài tệ. Theo các nguồn tin, mẹ của cô cùng gia đình em gái hiện vẫn sinh sống tại đây. Do bà không phải người thừa kế theo pháp luật nên các thủ tục liên quan đến quyền sở hữu được cho là chưa thể hoàn tất.

Trong khi đó, chồng cũ của nữ diễn viên là Uông Tiểu Phi mới đây cũng lên tiếng về những thông tin xoay quanh việc phân chia tài sản. Phía doanh nhân cho biết hai con là những người thừa kế theo quy định pháp luật và đã được lập tài khoản ủy thác để quản lý phần tài sản liên quan. Doanh nhân khẳng định tôn trọng quyền thừa kế của Koo Jun Yup. Anh đồng thời bác bỏ tin đồn yêu cầu mẹ của Từ Hy Viên rời khỏi căn hộ hoặc ngừng thanh toán khoản vay thế chấp.

Ngoài ra, mạng xã hội cũng lan truyền thông tin Koo Jun Yup vẫn chưa hoàn tất các thủ tục liên quan đến quyền thừa kế và đang cân nhắc những bước đi tiếp theo. Theo Guancha, Koo Jun Yup được cho là đã thuê luật sư để bảo vệ quyền lợi liên quan đến khối tài sản thừa kế.

Giữa lúc nhiều đồn đoán xuất hiện, em gái của Từ Hy Viên là Từ Hy Đệ tiếp tục đăng tải bài viết tưởng nhớ chị gái. Cô tiết lộ từng lưu tên liên lạc của chị trong điện thoại là "boxer" (võ sĩ quyền Anh), như một cách thể hiện sự ngưỡng mộ trước ý chí mạnh mẽ của Từ Hy Viên.