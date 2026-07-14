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Giải trí

Tóc Tiên nói 'mong không bị chửi'

  • Thứ ba, 14/7/2026 17:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tóc Tiên chia sẻ cô tăng động, thường phản ứng thái quá trước mọi thứ. Do đó, nữ ca sĩ lo sẽ nhận ý kiến trái chiều.

Tóc Tiên mới đây xuất hiện trong một vlog cùng MisThy, Hứa Kim Tuyền và Cara Nguyễn. Tại đây, nữ ca sĩ nói: "Chị chỉ mong sau video này, chị không bị chửi”. Sau đó, MisThy đáp: “Tại sao, chị có làm gì đâu mà bị chửi. Chị Tiên có một nỗi lo”.

Lúc này, Tóc Tiên tiếp lời: “Chị không làm gì cũng bị chửi mà. Chị chỉ muốn nói với mọi người, cuộc sống này có mấy tỷ người, cũng có mấy trăm triệu tính cách khác nhau. Tôi bị tăng động quá và phản ứng nhiều trước mọi thứ".

Đây không phải lần đầu tiên Tóc Tiên chia sẻ về tính cách của bản thân. Cuối 2025, khi tham gia Gia đình Haha, nữ ca sĩ vướng tranh luận là quá ồn ào, thích “chiếm sóng”.

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Tóc Tiên chia sẻ về tính cách của bản thân. Ảnh: FBNV.

Sau đó, cô lên tiếng giải thích. Cô chia sẻ: "Mỗi lần gặp gì thú vị, Tiên hay hyper (tăng động). Tăng động không ngồi im một chỗ được, lại thêm tông giọng nữ cao hơi chóe. Nên tập 12 có vẻ ồn hơn các tập trước. Đôi lúc mình cũng nghĩ mình có bị dư thừa năng lượng không. Mình biết đôi khi năng lượng của mình quá mạnh, lấn át người khác, nhưng mình hoàn toàn không có ý chèn ép hay áp đặt ai. Bản năng đội trưởng của mình khá mạnh. Từ bé tới lúc đi học luôn làm lớp trưởng. Nên nhiều khi bị hiểu nhầm là hiếu chiến, hiếu thắng”.

Thời gian qua, Tóc Tiên nhiều lần lên tiếng chia sẻ về cuộc sống của bản thân. Cách đây ít ngày, nữ ca sĩ tâm sự mỗi khi vướng ồn ào, cô quyết định tạm dừng sử dụng một số nền tảng mạng xã hội để giữ năng lượng và tinh thần tích cực.

Trước đó, cô trở lại với MV mới mang tên Người còn thương em không. Tuy nhiên, sản phẩm gây tranh luận vì xuất hiện nhiều cảnh hôn giữa nữ ca sĩ và đàn em Trần Ngọc Vàng. Cảnh hôn được cho là xuất hiện dày đặc nhưng không cần thiết.

Trước những ý kiến trái chiều, nữ ca sĩ phản hồi: "Xin lỗi vì đã làm mọi người xao nhãng. Nhưng từng khung hình đều được cài cắm, chăm chút cẩn thận. Nếu được, Tiên mong mọi người xem lại vài lần nhé".

Tiếp đó, khi một khán giả bình luận: "Em từng thích chị, cho đến một năm gần đây và đỉnh điểm là MV mới, bị phản cảm", Tóc Tiên đáp: "Không sao cả. Chị mong em hạnh phúc bên người thương. Và chị cũng mong mọi người bình thường hóa việc phụ nữ tự tin với hạnh phúc của mình để có thể tỏa sáng như thế".

Cuối tháng 4, giọng ca Ngày mai chia sẻ những tháng đầu năm là khoảng thời gian nhiều biến động, khiến cô mất khá lâu để thích nghi với những thay đổi.

Tóc Tiên cho biết: "4 tháng vừa qua, có quá nhiều câu chuyện, bước ngoặt và sự kiện đã xảy ra. Tôi cũng phải mất một thời gian mới quen với sự thay đổi đó. Có những sự sắp xếp rất kỳ lạ mà tôi vẫn hay nói là sự sắp đặt của vũ trụ. Có những chuyện đáng lẽ xảy ra nhưng không xảy ra. Nó không xảy ra nhưng lại dẫn đến câu chuyện, sự kiện khác. Tôi luôn rất tin vào sự sắp xếp của vũ trụ, giống nội dung hình xăm của tôi là 'Everything happens for a reason' (tạm dịch: Mọi điều xảy ra đều có lý do). Quan trọng là chúng ta có nhận ra và đón nhận như thế nào. Bốn tháng đầu năm, tôi đã có nhiều dấu hiệu như vậy. Mong là thời gian còn lại sẽ ổn hơn".

Trước đó, cô xác nhận đã ly hôn nhà sản xuất Touliver sau nhiều năm gắn bó.

Công thức kiếm tiền của Taylor Swift

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.

Minh Hạo

Tóc Tiên Tóc Tiên MisThy Hứa Kim Tuyền

  • Nguyễn Khoa Tóc Tiên

    Nguyễn Khoa Tóc Tiên

    Nguyễn Khoa Tóc Tiên là một nữ ca sĩ sinh ra và lớn lên tại TP. HCM. Tóc Tiên bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình từ khi 13 tuổi. Năm 2015, Tóc Tiên trở về Việt Nam tham gia "The Remix" sau nhiều năm du học tại Mỹ, đánh dấu cộc mốc mới trong sự nghiệp. Cô từng nhận được nhiều đề cử hạng mục giải thưởng, trong đó có đề cử của giải Cống hiến, Làn Sóng Xanh và Zing Music Awards. Tóc Tiên cũng là một huấn luyện viên trong cuộc thi "Giọng Hát Việt" 2017.

    • Ngày sinh: 13/05/1989
    • Chiều cao: 1.70 m
    • Album: Nụ cười nắng mai (2007), Tóc Tiên Thiếu nữ (2008), My Turn (2011)

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