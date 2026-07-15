Quỳnh Nga và Việt Anh công khai tình cảm?

Quỳnh Nga và Việt Anh có cử chỉ thân mật trong clip mới đăng. Động thái này được cho là ngầm công khai mối quan hệ tình cảm.

Quỳnh Nga và Việt Anh tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán khi cả hai cùng xuất hiện trong clip mới đây. Clip được Việt Anh đăng tải trên trang cá nhân vào tối 15/7. Trong clip, cặp diễn viên đu trend chụp ảnh và đáng nói ở cảnh cuối, Việt Anh ôm eo nhấc bổng Quỳnh Nga. Đoạn clip được cho là động thái công khai mối quan hệ tình cảm của 2 diễn viên sau thời gian dài gắn bó.

Ở phần bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng cả 2. Khi MC Vân Hugo bình luận: “Có khi nào chúng tôi sắp được ăn cỗ”, Việt Anh phản hồi: “Có lẽ, bác ơi”.

Quỳnh Nga và Việt Anh có cử chỉ tình tứ trong clip mới.

Trên trang cá nhân, Quỳnh Nga đăng clip có nội dung tương tự, kèm theo chú thích: “Cứ giận dỗi mà được đi chơi thì chắc tháng nào cũng nên dỗi nhỉ”. Cả 2 đều gắn tài khoản của đối phương trong bài đăng.

Thời gian qua, cả 2 được cho là cùng nhau du lịch Nga. Cụ thể, ít ngày trước, Quỳnh Nga đăng tải loạt ảnh và video ghi lại chuyến đi tới Nga. Trong một clip, nữ diễn viên cho biết cô kết hợp du lịch với tham gia một giải đấu pickleball. Cách đó vài ngày, Việt Anh cũng đăng ảnh chụp tại Moscow. Nam diễn viên viết: "Mùa hè nước Nga đẹp thật sự, mát mẻ, bình yên và thân thiện".

Thời điểm đó, việc 2 nghệ sĩ cùng xuất hiện tại Moscow nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn họ đi du lịch cùng nhau và khiến cộng đồng mạng bàn tán.

Suốt nhiều năm qua, cả 2 liên tục vướng tin tình cảm nhưng phủ nhận. Họ cho biết chỉ là bạn bè thân thiết và có một nhóm bạn chung.

Quỳnh Nga và Việt Anh đã vướng tin hẹn hò suốt thời gian dài. Ảnh: FBNV.

Tin đồn hẹn hò giữa Quỳnh Nga và Việt Anh xuất hiện từ 2019. Hai diễn viên cùng chơi trong nhóm bạn gồm Quỳnh Kool, Thái Dũng và nhiều đồng nghiệp khác. Họ thường xuyên tụ họp, du lịch hoặc gặp gỡ trong các dịp lễ, Tết.

Tại một sự kiện hồi tháng 10/2024, khi được hỏi về nghi vấn sống chung nhà với Việt Anh, Quỳnh Nga không phủ nhận hay xác nhận. Nữ diễn viên nói: "Tôi biết mọi người tò mò chuyện của tôi với anh Việt Anh từ rất lâu rồi. Nhưng hôm nay, nếu nói chuyện cá nhân nhiều quá cũng không hay. Tôi sẽ để dịp nào đó để chia sẻ sau".

Đến tháng 9/2025, cặp diễn viên tiếp tục gây chú ý khi bị ghi lại hình ảnh cùng tới một phòng khám. Việc Quỳnh Nga cầm trên tay tờ giấy được cho là kết quả siêu âm khiến mạng xã hội xuất hiện nhiều suy đoán cô mang thai.

Tuy nhiên, nữ diễn viên nhanh chóng lên tiếng bác bỏ. Quỳnh Nga cho biết cô chỉ rủ một số người bạn thân, trong đó có Việt Anh, đi khám sức khỏe tổng quát. Vì vậy, những tin đồn cho rằng cô đi khám thai không đúng sự thật.