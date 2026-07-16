Diễn viên Bảo Trúc tổ chức lễ cưới với doanh nhân người Đức

Lễ cưới của Bảo Trúc và doanh nhân người Đức diễn ra ở Đà Nẵng. Hai người quen nhau ở phòng tập gym rồi phát triển mối quan hệ nhờ nhiều sở thích chung.

Ngày 16/7, diễn viên Bảo Trúc tổ chức lễ cưới với ông xã người Đức tại bãi biển ở Đà Nẵng. Diễn viên Đoàn Minh Tài là một trong những khách mời của bữa tiệc. Khi chia sẻ hình ảnh chụp cùng cô dâu, chú rể, Đoàn Minh Tài viết: “Cô ấy đi lấy chồng mà tôi vui như chính mình tìm thấy bạn đời vậy”.

Trong bữa tiệc, cô dâu mặc chiếc váy dáng cúp ngực với thân trên xuyên thấu và thân dưới xẻ tà cao gợi cảm. Cách đây ít ngày, khi chia sẻ khoảnh khắc được nửa kia cầu hôn, diễn viên tâm sự cô cảm thấy thật may mắn.

Diễn viên Đoàn Minh Tài tới chúc mừng cô dâu, chú rể. Ảnh: FBNV.

“Từng nghĩ câu chuyện của chúng ta sẽ khép lại, từng nghĩ rồi sẽ có ngày cả 2 phải buông tay. Nhưng anh đã dùng tất cả sự chân thành, yêu thương và kiên định để chứng minh anh chính là người mang đến cho em cảm giác bình yên, là bến đỗ của trái tim em, là tình yêu và hạnh phúc em luôn tìm kiếm”, cô tâm sự.

Diễn viên chia sẻ thêm: “Cảm ơn anh vì sau tất cả sóng gió, những lần mỏi mệt và cả những lúc tưởng chừng lạc mất nhau, anh vẫn chọn ở lại, nắm tay em thật chặt và nâng niu tình yêu của chúng ta. Em biết mình thật may mắn khi có anh. Em yêu anh, hôm nay và mãi mãi”.

Hình ảnh trong tiệc cưới của Bảo Trúc. Ảnh: FBNV.

Bảo Trúc xác nhận hẹn hò doanh nhân người Đức tên Mike, 56 tuổi hồi tháng 1. Họ quen nhau tại một phòng tập gym ở Đức và nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu trong lối sống cũng như quan điểm về cuộc sống.

Nữ diễn viên cho biết cô ấn tượng với nửa kia bởi sự chu đáo, chân thành và tình yêu dành cho trẻ nhỏ. Cả 2 ngày càng thấu hiểu nhau khi cùng có niềm đam mê với thể thao và lựa chọn lối sống lành mạnh. Đặc biệt, họ nhận được sự ủng hộ từ các con của 2 người.

Bảo Trúc hiện có 2 con gái, trong khi ông xã cô có 2 con trai. Theo nữ diễn viên, các con đều đón nhận mối quan hệ của bố mẹ với thái độ tích cực, giúp cả 2 thêm vững tin vào lựa chọn của mình.

Bảo Trúc sinh năm 1986, từng được khán giả biết đến qua các bộ phim như Người mẫu, Cột mốc 23, Lấy chồng sớm làm gì và Giá của nụ cười. Nữ diễn viên từng trải qua 2 cuộc hôn nhân 2 đổ vỡ và có 2 con gái.