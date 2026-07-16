Uhm Jung Hwa khoe cơ bụng 6 múi ở tuổi 57

Uhm Jung Hwa chăm chỉ tập luyện, đặc biệt động tác gập bụng. Nhờ đó, cô có vóc dáng cân đối ở tuổi 57.

Ngày 16/7, tờ Star News Korea đưa tin nữ diễn viên kiêm ca sĩ Uhm Jung Hwa gây chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh và video ghi lại quá trình tập luyện. Qua đó, ngôi sao Hàn Quốc khoe vóc dáng săn chắc với cơ bụng 6 múi ở tuổi 57.

Qua loạt video, Uhm Jung Hwa cho thấy cô áp dụng nhiều bài tập khác nhau, trong đó có các động tác gập bụng và rèn luyện cơ core. Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ loạt ảnh tạo dáng trước gương sau buổi tập.

Uhm Jung Hwa khoe cơ bụng 6 múi. Ảnh: @umaizing, ELLE.

Trong bộ đồ thể thao màu đen gồm áo bra và quần short, nữ nghệ sĩ khoe vòng eo thon gọn cùng cơ bụng 6 múi rõ nét. Thân hình săn chắc, hầu như không có mỡ thừa của cô nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Điều khiến công chúng ấn tượng hơn cả là Uhm Jung Hwa vẫn duy trì được thể trạng khỏe khoắn và vóc dáng cân đối dù đã bước sang tuổi 57. Nhiều khán giả cho rằng ngoại hình trẻ trung của nữ diễn viên là thành quả của quá trình tập luyện và chăm sóc bản thân nghiêm túc trong nhiều năm.

Không chỉ giữ phong độ về ngoại hình, Uhm Jung Hwa cũng tiếp tục hoạt động nghệ thuật đều đặn. Theo kế hoạch, cô sớm tái ngộ khán giả với bộ phim Okay Madam 2. Đây là phần tiếp theo của tác phẩm hành động - hài cùng tên, từng nhận được nhiều sự yêu thích.

Uhm Jung Hwa sinh năm 1969, thường được gọi là Madonna xứ Hàn nhờ phong cách táo bạo. Cô ra mắt với tư cách ca sĩ năm 1993 qua album Sorrowful Secret, rồi nhanh chóng nổi tiếng với các ca khúc như Rose of Betrayal và Invitation.

Ngoài âm nhạc, Uhm Jung Hwa ghi dấu ấn qua diễn xuất, với các phim như Marriage Is a Crazy Thing, đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Baeksang Arts Awards hay Doctor Cha của JTBC.