Nguy cơ lỗ tiền tỷ của ca sĩ Việt

Concert cá nhân đang ngày càng phổ biến ở nhạc Việt nhưng đòi hỏi mức đầu tư lớn, có thể lên tới hàng chục tỷ đồng và tồn tại nhiều rủi ro về doanh thu nếu không có tài trợ.

Thị trường biểu diễn tại Việt Nam vài năm gần đây chứng kiến sự bùng nổ của mô hình concert. Nếu trước đây, những sự kiện quy mô hàng chục nghìn người gần như chỉ thuộc về các chương trình âm nhạc tổng hợp hoặc miễn phí vé, hiện nay, một số nghệ sĩ đã đủ sức hút để đứng tên trong những đêm nhạc riêng, đương nhiên số này vẫn là thiểu số với vài cái tên nổi bật như Sơn Tùng, Mỹ Tâm hay Hà Anh Tuấn.

Bên cạnh làn sóng concert của các chương trình truyền hình thực tế như Anh trai vượt ngàn chông gai hay Anh trai "say hi", ngày càng nhiều ca sĩ đầu tư vào concert cá nhân với quy mô đa dạng, từ vài nghìn đến hàng chục nghìn khán giả. Tuy nhiên, phía sau những sân khấu hoành tráng, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại… là bài toán tài chính không hề dễ giải.

Theo chuyên gia Khôi Phan, làm concert ở Việt Nam dễ lỗ vì những rủi ro không lường trước.

Quy mô concert cá nhân đa dạng

Khoảng vài năm trở lại đây, concert cá nhân không còn là đặc quyền của một số ít tên tuổi hàng đầu. Nhiều nghệ sĩ trẻ, có lượng fan cứng trung thành cũng mạnh dạn tổ chức tour diễn hoặc những đêm nhạc riêng. Đương nhiên, quy mô của họ sẽ nhỏ hơn so với đàn anh, đàn chị. Tuy nhiên, điều này vẫn cho thấy thị trường đã hình thành một nhóm khán giả sẵn sàng bỏ tiền để thưởng thức live concert.

Hiện tại, phổ biến nhất là các concert cá nhân dao động 3.000-5.000 khán giả. Một số nghệ sĩ có lượng người hâm mộ lớn hơn như Đen, Hoàng Dũng… có thể nâng quy mô lên gần hoặc vượt mốc 10.000 người.

Hoàng Dũng là một trong những gương mặt tổ chức đêm nhạc riêng khá đều đặn. Concert Xoay Tròn diễn ra tại TP.HCM hồi cuối tháng 3 của nam ca sĩ này thu hút gần 10.000 khán giả. Sau thành công đó, nam ca sĩ tiếp tục đưa tour diễn ra Hà Nội vào tháng 9.

Mỹ Tâm tổ chức thành công nhiều concert cá nhân. Ảnh: FBNV.

Đen cũng từng chứng minh sức hút khi concert tại Hà Nội năm 2023 quy tụ hơn 10.000 người. Trước đó vài năm, liveshow đầu tiên của rapper tại TP.HCM có khoảng 5.000 khán giả.

Ở nhóm nghệ sĩ có khả năng tổ chức concert quy mô sân vận động, Mỹ Tâm, Sơn Tùng, Đông Nhi… vẫn là những cái tên nổi bật. Concert See The Light của Mỹ Tâm tại sân vận động Mỹ Đình cuối năm 2025 ghi nhận khoảng 40.000 khán giả, tương đương concert Ten on Ten mà Đông Nhi thực hiện nhân dịp kỷ niệm 10 năm ca hát. Đây vẫn là những con số kỷ lục, thuộc nhóm cao nhất trong số các concert cá nhân tại Vpop.

Trong khi đó, concert của Sơn Tùng M-TP từng thu hút khoảng 20.000 người tham dự. Hay, Hà Anh Tuấn cũng duy trì sức hút lớn với mô hình concert cá nhân. Tùy từng điểm diễn, lượng khán giả của nam ca sĩ khoảng từ 3.000 đến 20.000 người. Đêm nhạc The Rose tại Đà Lạt của anh từng đón khoảng 20.000 khán giả, trong khi chuỗi Sketch A Rose có quy mô từ 3.200 đến 10.000 người mỗi đêm.

Trong khi đó, một số nghệ sĩ lựa chọn quy mô vừa phải để phù hợp với lượng khán giả trung thành, chẳng hạn Phùng Khánh Linh hay gần đây có GreyD. Tour Giữa một vạn của Phùng Khánh Linh tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình thu hút khoảng 2.000 khán giả mỗi đêm. Nữ ca sĩ sẽ tiếp tục thực hiện đêm nhạc tại Hà Nội trong thời gian tới.

Ngày 1/8 tới, Mắt Nhắm Mắt Mở Concert của HIEUTHUHAI dự kiến diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM). Địa điểm này có sức chứa 5.000 người.

Concert của Phùng Khánh Linh không quá lớn về lượng khán giả nhưng đảm bảo chất lượng. Ảnh: FBNV.

Nhà tài trợ trở thành mắt xích quan trọng

Chi phí sản xuất concert ngày càng tăng khiến việc tìm kiếm nhà tài trợ gần như trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình tổ chức.

Khác với trước đây khi nguồn tài trợ chủ yếu đến từ các doanh nghiệp trong ngành giải trí, hiện nay đối tác đồng hành của concert khá đa dạng, từ ngân hàng, thực phẩm, đồ uống đến các thương hiệu công nghệ.

Concert Xoay Tròn của Hoàng Dũng có sự xuất hiện của thương hiệu nước uống ở vai trò đồng hành. See The Light của Mỹ Tâm nhận được sự hỗ trợ từ một ngân hàng. Concert của Đen tại Hà Nội năm 2023 cũng có đối tác tài trợ thuộc lĩnh vực tài chính.

Việc các thương hiệu tham gia không chỉ giúp ê-kíp sản xuất giảm áp lực chi phí mà còn phản ánh sức hút thương mại của nghệ sĩ. Những cái tên sở hữu lượng khán giả ổn định và hình ảnh phù hợp thường có nhiều lợi thế hơn trong việc kêu gọi nguồn lực từ doanh nghiệp.

Dù vậy, ngay cả khi bán hết vé, concert vẫn chưa chắc mang lại lợi nhuận. Thông tin liên quan đến concert của GreyD những ngày gần đây là ví dụ. Theo một nguồn tin, hai đêm diễn của nam ca sĩ được cho là đầu tư khoảng 20 tỷ đồng nhưng khoản lỗ được cho là hơn 3 tỷ đồng . Hai đêm nhạc tại Nhà hát Hòa Bình của nam ca sĩ này đều kín chỗ với sức chứa hơn 2.000 khán giả mỗi đêm.

Phía đại diện GreyD chưa xác nhận nhưng cũng không phủ nhận thông tin đang lan truyền. Nếu thông tin này đúng, nó cho thấy doanh thu từ bán vé không phải yếu tố duy nhất quyết định hiệu quả tài chính của một concert.

Các nghệ sĩ thường giấu kín thông tin liên quan đến chi phí tổ chức, nhưng ngay cả concert quy mô vừa và nhỏ hiện tại với khoảng vài nghìn khán giả cũng được cho là tốn hàng tỷ đồng hoặc hàng chục tỷ đồng.

GreyD vừa tổ chức concert cá nhân. Ảnh: FBNV.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chuyên gia truyền thông Khôi Phan cho biết việc tổ chức concert cá nhân ngày càng trở thành xu hướng khẳng định vị thế của nghệ sĩ Việt, nhưng cũng đi kèm không ít thách thức.

Rủi ro lớn nhất khi làm concert cá nhân tại Việt Nam nằm ở khâu tài chính. Nhà tổ chức phải ứng vốn trước cho sản xuất sân khấu, âm thanh, ánh sáng, truyền thông và nhân sự, trong khi doanh thu từ vé và tài trợ thường về muộn hoặc không đạt kỳ vọng. Chỉ cần bán vé chậm, phát sinh vấn đề giấy phép, hoặc chi phí đội lên bất ngờ, show dễ rơi vào tình trạng lỗ nặng. Nhiều bầu show độc lập từng phải “bán nhà bán xe” vì những rủi ro không lường trước.

Bên cạnh đó, rủi ro pháp lý, tranh chấp hợp đồng và áp lực truyền thông cũng không nhỏ. Dù là concert trong nhà, các yếu tố như chất lượng sản xuất hay phản hồi từ khán giả vẫn có thể ảnh hưởng đến hình ảnh lâu dài của nghệ sĩ.

Vậy để giảm thiểu rủi ro và hướng tới hòa vốn hoặc lãi nhẹ, các ê-kíp thường áp dụng chiến lược đa dạng hóa nguồn thu. Không chỉ dựa vào tiền vé, nhiều show kết hợp tài trợ từ thương hiệu, bán merchandise (hàng lưu niệm), livestream thu phí hoặc gói trải nghiệm VIP. Việc xây dựng fanbase vững chắc và lên kế hoạch marketing sớm cũng giúp vé bán chạy hơn.

Nhiều nghệ sĩ coi concert như đầu tư dài hạn: chấp nhận lỗ tiền để tạo dấu ấn nghệ thuật, tăng tương tác và đẩy mạnh doanh thu streaming sau đó. GreyD dù có thể lỗ về mặt tài chính nhưng đã đạt được vị trí top 1 sự kiện âm nhạc và lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng.

“Tôi cho rằng cần lập ngân sách chi tiết từ đầu, chọn địa điểm và quy mô production phù hợp, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi phí để tránh đội vốn. Với các concert cá nhân tổ chức tại nhà hát hoặc venue trong nhà có sức chứa vài nghìn khán giả (như Nhà hát Hòa Bình), mức đầu tư thường dao động từ vài tỷ đến hơn chục tỷ đồng cho 1-2 đêm diễn. Những dự án đầu tư mạnh về concept, như trường hợp của GreyD với album kết hợp concert, có thể lên tới khoảng 20 tỷ đồng ”, ông Khôi Phan nói.

Chi phí tăng nhanh trong những năm gần đây do khán giả ngày càng đòi hỏi chất lượng âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng cao hơn. Do đó chi phí ngốn tiền nhất chính là sản xuất gánh nặng lớn nhất.

Ông chia sẻ: “Kinh nghiệm của tôi cho thấy phần chi phí tốn kém nhất thường thuộc về sân khấu, âm thanh, ánh sáng và tổng thể production. Đây là hạng mục quyết định chất lượng show nhưng cũng dễ khiến ngân sách vượt dự kiến. Tiếp theo là chi phí truyền thông - marketing, thuê venue, nhân sự ê-kíp và các khoản phát sinh khác.

Tóm lại, tổ chức concert cá nhân tại Việt Nam là một cuộc chơi đòi hỏi sự chuyên nghiệp và tính toán kỹ lưỡng. Dù rủi ro cao, nhưng với chiến lược đúng đắn, đây vẫn là cách hiệu quả để nghệ sĩ kết nối sâu sắc hơn với công chúng và khẳng định giá trị nghệ thuật riêng”.