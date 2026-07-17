Goo Hye Sun vướng tranh cãi

Khi bị chỉ trích bán sản phẩm có giá quá cao, Goo Hye Sun giải thích mọi mặt hàng của cô đều được làm thủ công và cần đến 4 công đoạn xử lý.

Ngày 17/7, tờ Sports Chosun đưa tin nữ diễn viên Goo Hye Sun đã lên tiếng về tranh cãi xoay quanh giá cả lô cuốn tóc do công ty cô sản xuất. Trong chương trình mới lên sóng của đài MBN, nữ diễn viên cho biết lô cuốn tóc do công ty cô sản xuất đã liên tục cháy hàng.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ các sản phẩm có thể tái chế, thân thiện với môi trường, đã được cấp bằng sáng chế và thành công khi được bày bán tại các cửa hàng miễn thuế. Tuy nhiên, chúng vướng tranh cãi vì giá cả quá cao.

Goo Hye Sun chia sẻ về công việc kinh doanh. Ảnh: Sports Chosun.

Về vấn đề này, Goo Hye Sun giải thích: "Sản phẩm của chúng tôi có giá cao hơn vì rất khó để sản xuất chúng bằng phương pháp công nghiệp. Mọi thứ đều được làm thủ công và cần đến 4 công đoạn xử lý".

Đặc biệt, Goo Hye Sun thú nhận: "Vì trước khi bắt đầu làm sản phẩm, tôi là một nghệ sĩ, nên việc định giá nghệ thuật rất chủ quan. Tôi bắt đầu thoát khỏi sự chủ quan đó và tính toán xem cần phải nhân giá lên bao nhiêu lần để có lãi. Tôi cảm thấy mình đã học được nhiều điều về tiền bạc. Tôi nhận ra: 'Trước đây tôi chẳng biết gì về tiền cả'".

Khi được hỏi về những lời nhận xét trái chiều rằng cô là một "kẻ nói dối bệnh hoạn", Goo Hye Sun thẳng thắn thừa nhận: "Tôi đã nghe điều đó rất nhiều. Tôi nghĩ điều quan trọng là phải nói ra suy nghĩ của mình. Nếu tôi không nói ra, tôi sẽ không làm điều đó. Bởi tôi hiểu bản thân. Tôi có một mặt rất lười biếng".

Bên cạnh đó, khi nói về tư cách đạo diễn phim có 20 năm kinh nghiệm, Goo Hye Sun thừa nhận những bộ phim cô làm đều thất bại.

Nữ diễn viên tiếp tục: "Thất bại lại là thành công. Thất bại đã rèn luyện sức mạnh nội tâm và giúp tôi kiên cường hơn, vì vậy tôi không còn sợ thất bại nữa". Trong khi đó, khi được Kim Ju Ha hỏi về mục tiêu tương lai, Goo Hye Sun suy nghĩ rất lâu trước khi trả lời: "Kiềm chế thói háu ăn của mình".

Tháng 8/2025, tờ Sports Donga đưa tin Goo Hye Sun xây dựng văn phòng mới. Cô đảm nhận cương vị CEO của một công ty liên doanh. Nữ diễn viên được cấp bằng sáng chế cho sản phẩm con lăn tóc do cô phát triển trong khi theo học bằng thạc sĩ kỹ thuật tại trường Báo chí Khoa học Sau đại học của Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST).