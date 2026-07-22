Bàn tán về Đàm Vĩnh Hưng và rapper MCK

Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ xuất hiện và cùng MCK biểu diễn ca khúc "Nếu như ta chẳng còn". Phần trình diễn được bàn tán suốt những ngày qua.

Fancam ghi lại tiết mục Nếu như ta chẳng còn của MCK, Đàm Vĩnh Hưng và A$AP Ướt Mi đạt khoảng 200.000 lượt xem sau một ngày đăng tải. Con số này khá cao, chứng tỏ tiết mục đang được quan tâm như thế nào. Màn kết hợp cũng liên tục được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, kéo theo lượng tương tác và thảo luận đáng kể.

Sau thời gian vướng ồn ào, Đàm Vĩnh Hưng trở lại hoạt động nghệ thuật nhưng chưa tạo được dấu ấn nổi bật. Vì vậy, màn xuất hiện cùng MCK được xem là một trong những lần hiếm hoi nam ca sĩ tạo được sự chú ý rõ rệt trong thời gian gần đây.

Màn kết hợp giữa hai thế hệ

Với khoảng 200.000 lượt xem sau một ngày từ một bản fancam, cùng hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội, tiết mục cho thấy sức hút lớn, nằm ngoài dự đoán.

Sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng không được báo trước. Đặc biệt, việc ca sĩ này có mặt tại một chương trình với phần đông khán giả trẻ là yếu tố đầu tiên tạo nên bất ngờ. Bên cạnh đó, còn nhiều lý do khác để phần trình diễn trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.

Màn kết hợp giữa MCK, Đàm Vĩnh Hưng và A$AP Ướt Mi được bàn tán những ngày qua. Ảnh: BTC.

Đàm Vĩnh Hưng vốn gắn liền với dòng nhạc trữ tình, bolero và pop. Trong khi đó, MCK là đại diện nổi bật của thế hệ nghệ sĩ trẻ, được biết đến với hip hop, rap và những màu sắc âm nhạc hiện đại.

Hai nghệ sĩ gần như không có nhiều điểm tương đồng về hình ảnh lẫn phong cách âm nhạc. Họ cũng thuộc những thế hệ nghệ sĩ khác nhau với cách biệt tuổi tác lên tới gần 30 tuổi. Vì vậy, việc MCK và Đàm Vĩnh Hưng cùng đứng trên một sân khấu nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận.

Đáng chú ý, MCK hiện là một trong những rapper được quan tâm nhất tại Việt Nam. Nam nghệ sĩ không hoạt động quá thường xuyên trên mạng xã hội và cũng không liên tục phát hành sản phẩm. Có thể chính cách thức hoạt động đó tạo cho MCK sự bí ẩn, kích thích tâm lý tò mò trong khán giả nên mỗi lần xuất hiện hoặc có động thái mới, anh thường dễ dàng thu hút sự chú ý.

Có thể nói MCK đang rất hot. Nếu là một ca sĩ khác đứng chung với Đàm Vĩnh Hưng có lẽ sẽ khó tạo nên độ viral lớn như tiết mục Nếu như ta chẳng còn. Với tiết mục hợp tác đầu tiên này, hai người vẫn thể hiện theo phong cách đặc trưng của mỗi người nhưng lại khá ăn ý, hòa quyện chứ không để lộ cách biệt thế hệ, màu sắc âm nhạc.

MCK có giúp Đàm Vĩnh Hưng?

MCK là nghệ sĩ dám thử những điều mới mẻ. Trước đó, anh đã hợp tác với nhiều tiền bối thuộc thế hệ đi trước nhưng lần này là bùng nổ nhất. Một lý do khác để phần trình diễn bùng nổ mạng xã hội. Đó là MCK đã chọn song ca với đàn anh bằng ca khúc hot nhất trong số 30 track nhạc được anh tung ra cách đây không lâu.

Cuối tháng 6, MCK phát hành cùng lúc 30 ca khúc, mở đầu bằng bản intro Elegie. Xét về thành tích lẫn hiệu ứng, đây được xem là một trong những màn trở lại đáng chú ý của Vpop trong năm. Thời điểm đó, nam rapper cũng tạo ra cuộc cạnh tranh đáng kể với Sơn Tùng M-TP trên các bảng xếp hạng khi hai nghệ sĩ phát hành sản phẩm gần nhau. Có thể nói, MCK là đối thủ có sức cạnh tranh gần cân bằng nhất với Sơn Tùng trong những ngày đó.

Ngay sau khi lên sóng, album của MCK nhanh chóng thu hút lượng nghe lớn trên các nền tảng số. Nhiều ca khúc đạt hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem chỉ sau vài ngày. Các sản phẩm cũng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Mọi động thái của MCK đều thu hút sự chú ý. Ảnh: FBNV.

Trong số 30 ca khúc, Nếu như ta chẳng còn là sản phẩm có độ lan tỏa nổi bật. Trên bảng xếp hạng Video nhạc của YouTube Charts, ca khúc từng vươn lên vị trí đầu bảng, đứng trên Life Goes On, Em, Công tử văn thơ và Come My Way...

Đến ngày 22/7, Nếu như ta chẳng còn đạt hơn 7 triệu lượt xem. Ca khúc mang màu sắc ballad, khác biệt với hình ảnh quen thuộc của MCK trong các sản phẩm rap trước đó. Sự thay đổi này giúp bài hát nhanh chóng tiếp cận đông đảo khán giả.

Không chỉ trên YouTube, album của MCK còn liên tục xuất hiện ở những vị trí cao trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Nhiều ca khúc cùng lúc lọt top 10, cho thấy sức hút đáng kể của nam rapper sau thời gian tương đối im ắng.

Trong bối cảnh đó, màn kết hợp với Đàm Vĩnh Hưng càng tạo thêm hiệu ứng cho Nếu như ta chẳng còn. Một bên là nam rapper thuộc thế hệ nghệ sĩ trẻ đang có sức ảnh hưởng mạnh, một bên là giọng ca kỳ cựu.

Sự đối lập giữa hai nghệ sĩ trở thành điểm đáng chú ý nhất của tiết mục. MCK mang đến màu sắc hiện đại, còn Đàm Vĩnh Hưng tạo nên sự bất ngờ nhờ cách xuất hiện và thể hiện ca khúc trong một không gian vốn không phải sân khấu quen thuộc của anh.

Nếu như ta chẳng còn vẫn đang tăng nhanh lượt xem và nằm trong top 100 video hàng đầu Việt Nam dù được phát hành cách đây khoảng một tháng.