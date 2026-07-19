Công ty phản bác Mai Phương

Công ty giải thích Mai Phương có show diễn thương mại đầu tiên vào tháng 12/2025. Do đó từ khi ký hợp đồng đến cuối 2025, nàng hậu chưa tạo ra thu nhập.

Sau khi bị Mai Phương tố không trả đầy đủ thu nhập trong 2 năm hợp tác, trưa 19/7, công ty V-MAS đưa ra phản hồi chính thức. Đầu tiên về việc “công ty không thanh toán thù lao trong gần hai năm thực hiện hợp đồng”, V-MAS cho biết hợp đồng giữa đôi bên quy định rõ công ty là đơn vị quản lý độc quyền của nghệ sĩ trên toàn phạm vi lãnh thổ trong thời hạn nhất định.

Show diễn thương mại đầu tiên vào vào tháng 12/2025"

Theo công ty, mục tiêu của sự hợp tác này là định hướng chiến lược, quản lý và phát triển nghệ sĩ từ một cá nhân có tiềm năng trở thành nghệ sĩ thực thụ, có chỗ đứng vững chắc trong ngành công nghiệp giải trí. Hợp đồng giữa công ty và nghệ sĩ (tính đến thời điểm hai bên xảy ra tranh chấp vào tháng 5) là chưa tròn 2 năm.

“Tại thời điểm xác lập hợp đồng, nghệ sĩ đã cùng luật sư đại diện làm việc trực tiếp với công ty không dưới 3 lần để rà soát kỹ lưỡng các điều khoản. Nghệ sĩ đã khẳng định hoàn toàn được giải thích và hiểu cặn kẽ về các điều khoản hợp đồng cũng như trách nhiệm phải bồi thường các khoản đầu tư ban đầu nếu vi phạm cam kết hợp tác. Nghệ sĩ đã xác nhận cũng hiểu rõ nguyên tắc: trong quá trình được đào tạo và đầu tư sẽ chưa tạo ra giá trị lợi nhuận, do đó nghệ sĩ chưa được hưởng thù lao”, công ty cho biết.

Công ty cho biết Mai Phương ra mắt vào 31/10/2025 và đến tháng 12/2025 mới có show diễn thương mại đầu tiên. Ảnh: FBNV.

Theo phía V-MAS, nghệ sĩ có hơn 14 tháng được đào tạo thanh nhạc, vũ đạo, luyện tập hình thể, đầu tư sản xuất album, showcase, xây dựng hình ảnh và truyền thông… Mai Phương mới chính thức ra mắt công chúng từ 31/10/2025. Trong khoảng thời gian trên, cô hoàn toàn không tạo ra bất kỳ khoản thu nhập nào, V-MAS chỉ ra. Nên căn cứ vào các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết, nghệ sĩ chưa được hưởng thù lao là phù hợp với thỏa thuận của hai bên.

Chỉ sau khi chính thức ra mắt, nghệ sĩ mới bắt đầu có show diễn thương mại đầu tiên vào tháng 12/2025. Tuy nhiên, từ tháng 11/2025, theo đề xuất từ phía gia đình nghệ sĩ, công ty đã hỗ trợ một khoản chi phí tạm ứng hàng tháng, kéo dài tới khi hai bên xảy ra tranh chấp.

"Không yêu cầu Mai Phương trả nợ"

Về thông tin công ty quy chi phí đầu tư, đào tạo, sản xuất sản phẩm thành “công nợ” cho Mai Phương, V-MAS giải thích đến tháng 5, để chuẩn bị sản xuất dự án mới cho nghệ sĩ, công ty đã làm bản đối soát tài chính nhằm minh bạch tài chính của dự án trước, chuẩn bị dự án sau. Công ty khẳng định hoàn toàn không yêu cầu nghệ sĩ thanh toán chi phí đầu tư hoặc “trả nợ”.

“Tuy nhiên, việc phía nghệ sĩ cho rằng bản thân đã mang lại doanh thu nhưng chưa nhận được khoản thanh toán nào và bị ép ký nhận công nợ chính là cố tình hiểu sai bản chất tài chính đã được quy định rõ trong hợp đồng. Theo hợp đồng, thù lao của nghệ sĩ được tính dựa trên số phần trăm lợi nhuận mà công ty thu về từ dịch vụ của nghệ sĩ. Lợi nhuận chỉ phát sinh sau khi tổng doanh thu trừ đi toàn bộ chi phí sản xuất, bao gồm thù lao cho nhà sản xuất, chi phí đi lại, trợ cấp sinh hoạt, cơ sở vật chất, các khoản tạm ứng trực tiếp khác…”, công ty thông báo.

Sự việc giữa Mai Phương và công ty quản lý đang gây xôn xao dư luận. Ảnh: FBNV.

Theo V-MAS, số tiền doanh thu hiện tại thu về từ các hoạt động của Mai Phương là rất nhỏ và chưa thể hoàn toàn bù đắp được khối lượng ngân sách rất lớn công ty đã tạm ứng trước để đầu tư cho cô trong suốt gần 2 năm qua.

Việc đối soát chi phí là quy trình tài chính doanh nghiệp minh bạch nhằm xác định rõ điểm hòa vốn, hoàn toàn không phải là hành vi ép buộc “gánh nợ” cá nhân như nghệ sĩ đã thông cáo. Vì hợp đồng quy định rõ công ty chịu trách nhiệm chi phí đầu tư, nên công ty hoàn toàn có quyền ưu tiên thu hồi các khoản đầu tư này từ doanh thu trước khi tính toán lợi nhuận để chia cho nghệ sĩ. Do chưa có lợi nhuận thuần, việc công ty chưa phát sinh nghĩa vụ thanh toán thù lao là hoàn toàn tuân thủ hợp đồng, V-MAS nhấn mạnh.

Công ty cho biết thêm trong văn bản Mai Phương đưa ra vào 9/6, nghệ sĩ chỉ yêu cầu công ty làm rõ một số vấn đề tài chính và công ty đã phản hồi một cách thiện chí thông qua email vào cùng ngày. Công ty đề nghị có cuộc gặp với luật sư 2 bên nhằm giải quyết các vấn đề nghệ sĩ yêu cầu. Tuy nhiên, Mai Phương đã không hợp tác. Do vậy, quan điểm của công ty là văn bản Mai Phương đưa ra đã không đủ tính pháp lý để kích hoạt điều khoản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Công ty chỉ nhận được thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng từ Mai Phương ngày 10/7. Tuy nhiên, cùng ngày, công ty đã có văn bản phản hồi các vấn đề nghệ sĩ vướng mắc, cũng như không chấp thuận việc đơn phương chấm dứt hợp đồng do căn cứ phía nghệ sĩ đưa ra là không thỏa đáng.

Công ty không chấp nhận việc Mai Phương đơn phương chấm dứt hợp đồng và cũng chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào thêm từ phía hoa hậu.