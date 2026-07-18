Lý do Mai Phương rời công ty quản lý

Theo Mai Phương, hai bên đã ký hợp đồng hợp tác, tuy nhiên trong quá trình làm việc, công ty chưa tuân thủ các điều khoản hợp đồng.

Tối 18/7, Mai Phương lên tiếng nói rõ lý do cô quyết định rời công ty. Hoa hậu cho biết công ty không thanh toán thù lao trong gần hai năm thực hiện hợp đồng. Ngoài những khoản tạm ứng nhỏ trong 6 tháng gần đây, Mai Phương chia sẻ cô chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào.

Theo hoa hậu, công ty quy chi phí đầu tư, đào tạo, sản xuất thành “công nợ” cho cô.

“Với tư cách công ty quản lý, theo thỏa thuận giữa hai bên, công ty là bên đầu tư, đào tạo và sản xuất âm nhạc cho Mai Phương. Tất cả chi phí phát sinh trong quá trình này đều do công ty chịu trách nhiệm. Bù lại, công ty sẽ được hưởng những quyền lợi theo hợp đồng. Thế nhưng, sau gần hai năm hợp tác, công ty bất ngờ lập biên bản đối soát chi phí công nợ, quy toàn bộ chi phí đầu tư, đào tạo, sản xuất - vốn thuộc trách nhiệm của công ty - thành khoản tiền mà công ty gọi là ‘đã tạm ứng cho Bên B thực hiện công việc dự án’”, Mai Phương chia sẻ.

Mai Phương gây chú ý khi thông báo rời công ty quản lý. Ảnh: FBNV.

Cũng theo Mai Phương, ngày 9/6, cô gửi văn bản yêu cầu công ty thực hiện nghĩa vụ thanh toán, điều chỉnh biên bản đối soát, cung cấp các tài liệu liên quan đến doanh thu, hồ sơ chứng từ liên quan đến khoản chi phí khổng lồ và phối hợp kiểm toán độc lập theo đúng quy định của hợp đồng.

Theo lời hoa hậu, tại buổi làm việc ngày 10/6, đại diện công ty tuyên bố từ nay Mai Phương “sẽ không có công việc gì nữa”. Cô tiếp tục gửi email vào ngày 11/6, 22/6 và 29/6, nhắc lại các yêu cầu theo văn bản ngày 9/6 và đề nghị công ty khắc phục.

Theo Mai Phương, công ty từ chối hoặc trả lời chung chung, không đáp ứng yêu cầu. Ngày 10/7, Mai Phương đã gửi văn bản chính thức thông báo chấm dứt toàn bộ hợp đồng.

Công ty quản lý V-MAS chưa lên tiếng về những thông tin mới nhất do Mai Phương đưa ra.

Trước đó, hôm 16/7, nàng hậu thông báo rời khỏi công ty sau 2 năm và hoạt động độc lập.

Chiều 18/7, công ty V-MAS thông báo hợp đồng quản lý giữa 2 bên vẫn đang có giá trị pháp lý vẹn toàn và hiệu lực ràng buộc. Công ty khẳng định tính đến hiện tại chưa ký kết bất kỳ văn bản thỏa thuận thanh lý hoặc chấm dứt hợp đồng hợp pháp nào với Mai Phương. Do đó, Mai Phương vẫn là nghệ sĩ trực thuộc quyền quản lý của công ty.