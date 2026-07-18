Ca sĩ 19 tuổi gây sốt với vòng eo siêu nhỏ

Ahyeon - thành viên nhóm nhạc BabyMonster - thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại sân bay với vóc dáng nổi bật. Gần đây, ca sĩ được bắt gặp tại sân bay Incheon (Hàn Quốc) trong trang phục gồm áo crop top màu xanh và quần skinny jeans. Thiết kế ôm sát cơ thể làm nổi bật vòng eo nhỏ cùng tỷ lệ cơ thể của nữ thần tượng. Những hình ảnh từ lần xuất hiện này của ca sĩ 19 tuổi nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Ảnh: Fansite.

Một số khán giả bày tỏ sự kinh ngạc trước vòng eo siêu nhỏ của Ahyeon. Có tài khoản bình luận: “Bụng của Ahyeon phẳng đến mức khó tin. Sao có thể như vậy được. Trông như thể bụng và lưng cô ấy sắp dính vào nhau vậy”. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, một bộ phận cư dân mạng cũng đặt câu hỏi liệu vóc dáng của Ahyeon có hoàn toàn tự nhiên hay một phần đến từ việc tạo dáng trước ống kính. Một ý kiến bình luận: “Tôi nghĩ họ càng hóp bụng hơn khi nhìn thấy máy quay. Ngay cả khi đã rất gầy, họ dường như vẫn cảm thấy chưa đủ”. Ảnh: Fansite, Starnews.

Với lợi thế vóc dáng đẹp, vòng eo siêu nhỏ, Ahyeon thường chọn những trang phục ôm body hoặc crop top để khoe hình thể. BabyMonster ra mắt vào tháng 11/2023 với MV Batter Up. Tuy nhiên, thời điểm đó, Ahyeon không thể tham gia các hoạt động quảng bá cùng nhóm với lý do sức khỏe. Là nhóm nữ đầu tiên của YG Entertainment sau 7 năm kể từ khi BlackPink ra mắt, BabyMonster từng được kỳ vọng lớn. Tuy nhiên, màn ra mắt của họ với Batter Up không đạt được thành tích như mong đợi. Ca khúc bị nhận xét có màu sắc âm nhạc cũ kỹ, thiếu đột phá và không tạo được hiệu ứng mạnh trên các bảng xếp hạng Hàn Quốc.

Khi Ahyeon trở lại hoạt động cùng nhóm vào tháng 4/2024, cô được kỳ vọng trở thành “phao cứu sinh” của BabyMonster. Từ thời điểm chương trình sống còn tuyển chọn thành viên nhóm lên sóng, Ahyeon đã sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Nữ thần tượng cũng thường xuyên được truyền thông Hàn Quốc so sánh với Jennie nhờ ngoại hình nổi bật và khả năng toàn diện. Ahyeon được đánh giá cao về giọng hát giàu cảm xúc, nội lực, khả năng vũ đạo cùng thần thái biểu diễn. Trong chương trình sống còn, cô từng gây chú ý với cover ca khúc Dangerously của Charlie Puth đạt khoảng hàng chục triệu lượt xem trên YouTube. Ảnh: Yoichi96, Fansite.

Tuy nhiên, với âm nhạc được cho là kém hấp dẫn, lỗi thời, BabyMonster vẫn chưa thể bứt phá ở thị trường âm nhạc. Là đàn em của nhóm nhạc đình đám BlackPink, nhưng BabyMonster đang khá mờ nhạt và chưa thể đạt tới các thành tích nổi trội. BabyMonster hiện gồm 7 thành viên: Ruka, Pharita, Asa, Ahyeon, Rami, Rora và Chiquita. Rami đang tạm dừng hoạt động với lý do sức khỏe. Ảnh: Fansite, Kdatastudio.

Ahyeon sinh năm 2007, sở hữu lượng fan đông đảo nhất nhóm. Cô đảm nhận vị trí center (tức đứng trung tâm trong các hoạt động) và giọng ca chính. Nữ ca sĩ đồng đều các kỹ năng và từng được tờ The Fact của Hàn Quốc gọi là "tiểu Jennie" nhờ ngoại hình, tài năng tương đồng với đàn chị. Ảnh: SBS.

Tuy nhiên, Ahyeon cũng không ít lần gây tranh cãi. Cô từng nhiều lần nhận ý kiến trái chiều vì không kiểm soát được năng lượng khi biểu diễn. Vài lần cô bị chê nhảy quá mạnh mẽ, dư thừa năng lượng, không phù hợp với động tác và lạc lõng so với tổng thể nhóm. Sau khi được góp ý, Ahyeon lại có màn trình diễn được cho là hời hợt, thiếu dứt khoát. Từ đây, khán giả cho rằng cô không tiếp thu đóng góp. Ảnh: YG Entertainment.

Bên cạnh đó, thời gian gần đây, cô gây tranh cãi về trang phục trong chuyến lưu diễn. Một số bộ đồ của nữ ca sĩ được nhận xét là không phù hợp với độ tuổi. Ảnh: Fansite.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.