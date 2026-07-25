Long Vũ sau hơn 2 năm nổi tiếng với 'Đi giữa trời rực rỡ'

Long Vũ sẽ trở lại với dự án mới mang tên "Mùa hè năm ấy". Đặc biệt, nghệ sĩ Vân Dung cũng tham gia bộ phim nhưng 2 người không vào vai mẹ con.

Long Vũ được chú ý sau bộ phim Đi giữa trời rực rỡ và trở thành nhân tố trẻ triển vọng của truyền hình Việt. Tuy nhiên, sau khoảng 2 năm kể từ phim kết thúc, con trai Vân Dung khá im ắng ở mảng truyền hình. Mới đây, anh xác nhận trở lại với dự án mới mang tên Mùa hè năm ấy.

Phim xoay quanh câu chuyện của Khánh (Long Vũ đảm nhận) và Phương (Lưu Ly). Hai người bạn từng gắn bó từ những năm tháng học trò, cùng trải qua những rung động đầu đời sau đó trải qua cuộc chia tay nhiều tiếc nuối. Nhiều năm sau đó, họ tình cờ gặp lại khi đều đã bước vào cuộc sống trưởng thành.

Long Vũ cùng dàn diễn viên trẻ trong buổi ra mắt phim. Ảnh: NSX.

Long Vũ thừa nhận đã có kinh nghiệm từ Đi giữa trời rực rỡ nhưng vẫn khá hồi hộp và lo lắng khi trở lại với dự án mới. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của đạo diễn, ê-kíp sản xuất cộng thêm việc đi học diễn xuất nên con trai Vân Dung tự tin hơn với nhân vật lần này.

Trong khi đó, Tô Dũng đảm nhận vai Khánh ở tuổi trưởng thành. Tô Dũng chia sẻ anh không quá áp lực khi khán giả có thể quá yêu thích dàn diễn viên trẻ dẫn đến sự so sánh, tranh luận. Bởi, nếu Khánh ở thời còn ngồi trên ghế nhà trường hồn nhiên, trong sáng thì 10 năm sau đó, nhân vật này đã trải qua nhiều sóng gió, biến cố nên thay đổi lớn trong tính cách và trưởng thành hơn.

“Tôi không phải theo đuổi sự hồn nhiên, ngây thơ như lúc Long Vũ thể hiện. Do đó, tôi không quá áp lực. Nhân vật này ở 10 năm sau đã trải qua mọi sóng gió. Do đó, tôi chỉ cần bám theo kịch bản và những diễn biến xoay quanh nhân vật này thôi. Tôi sẽ đưa những cảm xúc, tâm lý của nhân vật vào để khán giả hiểu được Khánh ở hiện tại như thế nào”, Tô Dũng nói.

Đặc biệt, đảm nhận vai Phương ở tuổi trưởng thành là Minh Thu. Ngoài đời, Minh Thu và Tô Dũng hẹn hò. Theo Tô Dũng, là người yêu nhưng trên phim trường, họ là đồng nghiệp nên việc thảo luận về diễn biến nhân vật, tình tiết phim diễn ra bình thường như những diễn viên khác.

Trở lại diễn biến phim, cùng Khánh, Phương, Hoàng, Ly và Tùng tạo thành một nhóm bạn với những ngày tháng tuổi trẻ đầy tiếng cười, những trò nghịch ngợm, những lần giận dỗi và cả những cảm xúc đầu đời chưa đủ trưởng thành để gọi tên. Khi mối quan hệ giữa Khánh và Phương dần vượt qua ranh giới tình bạn, một biến cố bất ngờ đã xảy ra, khép lại mùa hè cuối cùng của họ bằng một cuộc chia xa cùng nhiều điều chưa kịp nói.

Minh Thu và Tô Dũng lần đầu cùng nhau đảm nhận vai chính trong bộ dự án phim. Ảnh: FBNV.

Nhiều năm sau, Hoàng và Ly cố gắng kết nối lại những người bạn từng thân thiết. Tuy nhiên, hành trình đưa nhóm bạn trở về bên nhau không dễ dàng khi Tùng - người đã dành tình cảm cho Phương từ những năm tháng học sinh - một lần nữa xuất hiện và trở thành trở ngại trong mối quan hệ giữa các nhân vật.

Thông qua câu chuyện về những người trẻ từng đi qua tình bạn, tình yêu và những thử thách của cuộc đời, Mùa hè năm ấy nhấn mạnh giá trị của sự đồng hành.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên đảm nhận các nhân vật ở hai giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Ở thời thanh xuân, ngoài Long Vũ đã quen mặt, các diễn viên còn lại như Lưu Ly, Hà Thành đảm nhận Tùng, Nguyễn Trinh vào vai Ly và Hoàng Hải thể hiện nhân vật Hoàng đều là những gương mặt khá mới mẻ, hứa hẹn tái hiện thế hệ học sinh giàu năng lượng, tinh nghịch, hồn nhiên…

Phim còn có sự tham gia của Trọng Lân, Châu Dương và Phan Thắng hay nghệ sĩ Vân Dung. Tham gia phim cùng con trai, nhưng nghệ sĩ Vân Dung sẽ không đảm nhận vai mẹ của nhân vật Khánh do Long Vũ đảm nhận.