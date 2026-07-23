Mỹ nhân Thái Lan không chụp ảnh với Lisa?

Baifern Pimchanok chia sẻ cô ngưỡng mộ Lisa nhưng không muốn làm phiền nên chỉ đứng ngắm đàn em từ xa.

Ngày 23/7, tờ Sanook đưa tin Baifern Pimchanok chia sẻ về lý do không chụp ảnh cùng Lisa (BlackPink) khi 2 ngôi sao cùng tham gia đám cưới của Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya. Nữ diễn viên thừa nhận đã nhìn thấy đàn em nhưng không dám đến gần xin chụp ảnh vì cảm thấy ngại ngùng và muốn mọi người tận hưởng không khí của đám cưới một cách thoải mái, tự nhiên.

“Tôi có nhìn thấy cô ấy nhưng không dám đến xin chụp ảnh. Tôi cảm thấy ngại và nghĩ mọi người nên được chơi một cách thật vui vẻ, thoải mái. Hơn nữa, đã có rất nhiều người chụp ảnh cùng cô ấy rồi nên tôi chỉ có thể âm thầm ngưỡng mộ. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp”, Baifern chia sẻ.

Baifern Pimchanok tham gia lễ cưới của đồng nghiệp diễn ra cách đây ít ngày. Ảnh: @baifernbah.

Nữ diễn viên cũng thừa nhận ban đầu muốn xuất hiện thật lộng lẫy tại sự kiện, nhưng cuối cùng lại vui chơi đến mức gần như không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào.

Bên cạnh đó, Baifern lên tiếng về việc bị ngã trong khoảnh khắc cô dâu Yaya Urassaya tung hoa cưới. Khi có bình luận cho rằng nữ diễn bị ngã vì mất thăng bằng do Pompam Niti va vào, Baifern phủ nhận. Ngôi sao sinh năm 1992 cho biết lý do là thời điểm đó, khu vực cô đứng có quá đông người. Nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay lại đi giày cao gót và vô tình giẫm phải gấu váy nên mất thăng bằng.

“Thật sự rất vui. Tôi hạnh phúc vì có cơ hội đến đó và cùng mọi người ăn mừng. Tất cả đều rất vui vẻ và hạnh phúc. Thời điểm đó, có quá nhiều người nên không gian hơi chật chội và lúc đó tôi chỉ mải nhìn bó hoa. Tôi đi giày cao gót và mặc váy nên bị vướng rồi ngã. Tôi cố gắng tự đỡ mình nhưng không giữ được thăng bằng, nên chỉ có thể nghiêng người sang một bên”, Baifern nói.

Baifern cho biết ban đầu cô tham gia màn tranh bó hoa cưới chỉ với tâm lý vui vẻ, không quá nghiêm túc với việc phải bắt được bó hoa. “Mục tiêu của tôi chỉ là vui chơi trong bầu không khí sôi động”, nữ diễn viên chia sẻ.

Nữ diễn viên thừa nhận cú ngã khiến cô khá đau, nhưng cảm giác xấu hổ còn lớn hơn. Vì vậy, cô đã bật cười để che giấu sự ngượng ngùng.

“Có hơi đau, nhưng cảm giác xấu hổ nhiều hơn nên tôi cố cười trước. Toàn thân tôi lúc đó hơi nhức mỏi, nhưng nhìn chung, việc được nhảy múa và ở bên bạn bè tại một sự kiện như thế khiến chuyện đau nhức trở nên rất bình thường. Lần sau, có lẽ tôi sẽ đứng lùi lại một chút và để các bạn tiếp tục bắt bó hoa”, cô hài hước nói.

Thanaerng Kanyawee, Lisa, Kimmy Kimberley và Diana Flipo trong tiệc cưới của Yaya và Nadech. Ảnh: Thairath.

Lễ cưới của cặp đôi ngôi sao Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya là chủ đề được bàn tán sôi nổi suốt những ngày qua. Sự kiện diễn ra trong không khí ấm áp, vui vẻ với sự góp mặt của khoảng 1.000 khách mời, bao gồm dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Lisa, Diana Flipo, Kimmy Kimberley, Baifern Pimchanok, Mario Maurer…