Song Ji Hyo lại gây tranh cãi

Song Ji Hyo bị chỉ trích thiếu chuyên nghiệp khi liên tục xuất hiện với vẻ ngoài xuề xòa, đơn giản.

Song Ji Hyo một lần nữa trở thành tâm điểm tranh luận vì phong cách thời trang và kiểu tóc đời thường, tờ Sports Chosun đưa tin. Nữ diễn viên Hàn Quốc gần đây gây chú ý khi xuất hiện cùng đội ngũ làm tóc, trang điểm thân cận trên kênh YouTube cá nhân.

Trong video, khi thấy Song Ji Hyo xuất hiện với vẻ ngoài có phần xuề xòa, kiểu tóc đơn giản cùng kẹp càng cua, một nhân viên làm tóc thẳng thắn góp ý.

Diện mạo khiến Song Ji Hyo bị chỉ trích. Ảnh: Sports Chosun.

“Tôi thực sự muốn đốt những chiếc kẹp càng cua chết tiệt đó. Đừng dùng chúng khi làm việc, hãy dùng chúng ở nhà. Tôi ước bạn ăn mặc chỉnh tề hơn một chút khi ra ngoài. Hãy ăn mặc đẹp ngay cả khi quay video YouTube”, nhân viên nói với Song Ji Hyo.

Nhân viên cũng đề nghị Song Ji Hyo thử trang điểm toàn thân, đặc biệt là phần tay và chân, trong mùa hè. Tuy nhiên, nữ diễn viên lập tức từ chối: “Ngay khi bạn thoa kem làm sáng da lên cổ tôi, tôi sẽ chấm dứt tình bạn của chúng ta”.

Sau khi được thuyết phục, Song Ji Hyo đưa ra phương án thỏa hiệp: “Tôi sẽ cố gắng hết sức để không dùng kẹp càng cua. Nhưng làm ơn đừng cứ bảo tôi bỏ chúng đi nữa”.

Dù vậy, trong video tiếp theo, nữ diễn viên vẫn xuất hiện với phong cách giản dị quen thuộc. Cô thậm chí tiếp tục dùng kẹp càng cua.

Động thái này khiến một bộ phận người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng. Họ cho rằng kiểu tóc của nữ diễn viên được tạo kiểu qua loa và trang phục quá xuề xòa. Việc này có thể khiến hình ảnh của cô trông thiếu chuyên nghiệp và cũng ảnh hưởng đến uy tín của những nhân viên làm việc với nữ diễn viên.

Sports Chosun trích ra một số bình luận khá gay gắt: “Bạn không làm việc một mình mà là một phần của cả đội. Dù có thích hay không, đối với nhân viên, Song Ji Hyo là một sản phẩm, một sự nghiệp và một dự án. Nếu tôi làm việc với cô ấy, tôi sẽ thực sự khó chịu”.

“Ngay cả người bình thường cũng ăn mặc chỉnh tề khi đi làm. Tôi không hiểu tại sao một người nổi tiếng lại hành xử như vậy”, một khán giả viết.

Người khác bình luận: “Tôi biết bạn bướng bỉnh, nhưng hy vọng bạn có thể bớt khắt khe một chút và đọc các bình luận”, “Bạn đang phá hỏng hình ảnh của cả đội ngũ vì sự bướng bỉnh của mình”, “Chúng tôi không yêu cầu bạn phải ăn mặc như một thần tượng. Chúng tôi chỉ mong bạn làm những điều cơ bản”.

Song Ji Hyo nhiều lần gây tranh luận về vẻ ngoài. Ảnh: Top Star News.

Đây không phải lần đầu phong cách của Song Ji Hyo gây tranh cãi. Năm 2021, nữ diễn viên từng bất ngờ xuất hiện với mái tóc ngắn. Tuy nhiên, kiểu tóc cá tính này bị một số thành viên trong ê-kíp nhận xét là không phù hợp, thậm chí làm ảnh hưởng đến diện mạo của cô.

Sau đó, Song Ji Hyo lên tiếng xin lỗi ê-kíp và cho biết cô đã tự ý cắt tóc trong lúc bốc đồng. Đây không phải kiểu tóc do đội ngũ tạo hình thực hiện. Nữ diễn viên thừa nhận đã “tự cắt tóc bằng kéo trong cơn giận dữ bất chợt sau khi uống rượu”.

Ngoài ra, thời gian qua, nữ diễn viên bị chỉ trích vì xuất hiện trên Running Man nhưng thái độ được cho là hời hợt, ngày càng thiếu nhiệt huyết.