Diễn viên 'Mưa đỏ' lên tiếng

Phía Lâm Thanh Nhã phủ nhận những thông tin tiêu cực liên quan đến diễn viên này đang lan truyền trên mạng xã hội.

Tối 18/7, công ty quản lý của Lâm Thanh Nhã lên tiếng về tin đồn tiêu cực liên quan đến nam diễn viên đang lan truyền trên mạng xã hội. Theo công ty, đây là những thông tin không đúng sự thật, không có cơ sở và chưa được xác minh.

Công ty thông báo: “Vừa qua, trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện những thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của nghệ sĩ Lâm Thanh Nhã".

Diễn viên Lâm Thanh Nhã. Ảnh: FBNV.

Theo công ty, cá nhân đăng tải thông tin nêu trên đã chủ động xóa bài viết. Công ty đề nghị các cá nhân, trang mạng đã đăng tải hoặc lan truyền thông tin nêu trên chấm dứt hành vi sai phạm và tháo gỡ toàn bộ nội dung liên quan trước khi Great Entertainment phải tiến hành các biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ hình ảnh và quyền, lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ.

Công ty mong khán giả tiếp nhận và kiểm chứng thông tin một cách chọn lọc, tránh để những nội dung không chính xác gây ảnh hưởng cũng như làm nhiễu loạn môi trường mạng xã hội.

Trước đó, vào sáng 18/7, một tài khoản bất ngờ “réo tên” Lâm Thanh Nhã nhưng không nêu rõ nội dung cụ thể. Sau đó, mạng xã hội tràn lan các bài đăng liên quan đến diễn viên này kèm theo những tiêu đề "bóc phốt" hoặc dạng nghi vấn.

Lâm Thanh Nhã sinh năm 1995 tại Tiền Giang. Anh được biết qua các bộ phim Mưa đỏ, Kẻ ẩn danh, Cái giá của hạnh phúc, Cây táo nở hoa, Bác sĩ hạnh phúc. Nhờ vai Bình trong phim điện ảnh Mưa đỏ, anh được công chúng quan tâm nhiều hơn, hoạt động lĩnh vực giải trí nhiều hơn trước.