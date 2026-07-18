Mỹ nhân Hàn Quốc sau 2 lần ly hôn

Kim Young Ah tiết lộ sau khi lấy chồng doanh nhân và sinh con, cô trải qua 3 năm rối loạn cảm xúc. Giai đoạn đó, diễn viên Hàn Quốc thường thức trắng đến hơn 2h.

Ngày 18/7, tờ Chosun đưa tin Kim Young Ah - người mẫu kiêm diễn viên Hàn Quốc được biết đến qua sitcom Nonstop 3 - tiết lộ cuộc sống hiện tại sau 2 lần kết hôn và ly hôn. Những chia sẻ này được cô tiết lộ thông qua chương trình thực tế Sau khi chồng tôi ngủ thiếp đi của đài TV Asahi (Nhật Bản).

Theo đó, Kim Young Ah kết hôn với một người đàn ông Hàn Quốc vào 4/2009 nhưng ly hôn tháng 6/2013. Năm 2014, cô kết hôn lần 2 với một doanh nhân hơn 12 tuổi, người Nhật Bản. Nữ người mẫu sinh con trai Doa vào tháng 12 cùng năm. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ 2 của cô cũng kết thúc vào 2023.

Kim Young Ah chia sẻ về cuộc sống hôn nhân. Ảnh: News Wa.

Trong chương trình, Kim Young Ah nhớ lại giai đoạn sau khi sinh con: “Tôi bị rối loạn cảm xúc trong khoảng 3 năm sau khi sinh con. Trước đó, tôi chỉ nghĩ đến công việc, nhưng sau khi có con, ưu tiên của tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi tập trung vào con đến mức những người xung quanh cũng lo lắng. Tôi luôn nghĩ mình phải làm gì đó trước khi con khóc nên thường thức trắng từ 2h30 và trong trạng thái sẵn sàng thức dậy bất cứ lúc nào”.

Sự thay đổi trong tâm lý của Kim Young Ah cũng ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng. Cô kể: “Chúng tôi vẫn có những buổi hẹn hò riêng, nhưng tôi luôn lo lắng không biết có ổn không khi để con ở nhà để đi ăn bên ngoài. Ngay cả trong thời gian cho con làm quen với nhà trẻ, tôi liên tục quan sát xung quanh vì lo lắng cho con. Tôi nghe nói kiểu hành vi này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ. Vì vậy, chúng tôi cũng từng bị nhắc nhở. Những đứa trẻ khác không khóc, chỉ có con tôi khóc”.

Dù đã ly hôn, Kim Young Ah cho biết cô vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ. “Vì chúng tôi sống gần nhau nên con trai thường ở với bố vào cuối tuần”, cô chia sẻ.

Kim Young Ah ra mắt năm 2003 và được biết đến khi tham gia sitcom Nonstop 3. Trong đó cô đóng vai em gái của Choi Min Yong. Sau đó, cô gây chú ý qua các bộ phim truyền hình như Woman Who Wants to Marry và Love is All Around. Những năm gần đây, nữ diễn viên mở rộng hoạt động sang Nhật Bản với vai trò người mẫu.

Năm 2010, Kim Young Ah tham gia quảng cáo đồ uống tại Nhật Bản cùng Choi Ji Woo và được bổ nhiệm làm đại sứ danh dự cho du lịch Hàn Quốc.