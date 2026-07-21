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Giải trí

Châu Tinh Trì, Thành Long tiếc thương tài tử Tạ Hiền

  • Thứ ba, 21/7/2026 11:50 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thông tin nam diễn viên kỳ cựu Tạ Hiền qua đời ngày 20/7 ở tuổi 90 khiến làng giải trí Hong Kong tiếc thương. Ông là cha Tạ Đình Phong và có hơn 70 năm hoạt động.

Sau khi thông tin Tạ Hiền - cha Tạ Đình Phong - qua đời được công bố, Châu Tinh TrìThành Long chia sẻ lời tiễn biệt, hồi tưởng về tình bạn lâu năm với nam diễn viên được nhiều người gọi thân mật là “Anh Tư”.

Châu Tinh Trì đăng một bức ảnh đen trắng của Tạ Hiền trong cuộc phỏng vấn cũ, kèm bài thơ tưởng niệm: “Nâng chén, ông liếc nhìn bầu trời xanh với vẻ ngạo nghễ, rạng rỡ như cây ngọc bích đứng trước gió. Vĩnh biệt Tạ Hiền”.

Những câu thơ cổ điển được Châu Tinh Trì sử dụng để khắc họa hình ảnh lịch lãm, hào hoa và đầy khí chất của người đồng nghiệp quá cố.

Tình bạn giữa Châu Tinh Trì và Tạ Hiền bắt đầu từ quá trình hợp tác trong bộ phim Đội bóng Thiếu lâm (2001). Khi đó, Châu Tinh Trì vừa đạo diễn vừa đóng vai chính. Dù bộ phim có kinh phí chỉ khoảng 10 triệu HKD, ông vẫn nhất quyết mời Tạ Hiền dù đàn anh đã rời xa màn ảnh thời gian dài.

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Châu Tinh Trì và Thành Long có bài viết tiễn biệt đàn anh. Ảnh: Mirror Daily.

Theo những câu chuyện được chia sẻ, Châu Tinh Trì từng đề nghị mức thù lao 1 triệu HKD cho Tạ Hiền. Ban đầu, nam diễn viên hài hước từ chối và nói: “Số tiền đó thậm chí không đủ để bạn gái tôi mua một chiếc túi xách”.

Sau đó, Châu Tinh Trì tiếp tục đến gặp Tạ Hiền lần hai và cho ông xem một cảnh phim được xây dựng để tri ân huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long. Cảm động trước tình bạn với Lý Tiểu Long, nam diễn viên kỳ cựu cuối cùng nhận lời tham gia bộ phim mà không nhận thù lao.

Sự hợp tác này sau đó trở thành một trong những màn kết hợp đáng nhớ của điện ảnh Hong Kong. Vai diễn của Tạ Hiền cùng câu thoại nổi tiếng: “Trọng tài, trọng tài, các nhân chứng đều là người của ta, sao dám đấu với ta?” vẫn được người hâm mộ nhắc lại nhiều năm sau.

Thành Long cũng đăng lời tiễn biệt trên Weibo. Nam diễn viên viết: “Tôi đau lòng khi nghe tin anh Tư qua đời. Chúng tôi đã quen biết nhau từ rất lâu. Khi tôi còn là diễn viên đóng thế, anh ấy đã là một ngôi sao lớn. Anh ấy chăm sóc tôi rất tốt trên phim trường. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều. Nhìn lại bây giờ, tất cả đều trở thành những ký ức không thể nào quên”.

Thành Long cũng nhắc lại lời chia sẻ trước đó của Tạ Đình Phong về phong thái thanh lịch, phóng khoáng của Tạ Hiền. Ông cho biết hình ảnh ấy sẽ mãi ở lại trong trái tim mọi người. Kèm theo bài viết, Thành Long đăng một bức ảnh chụp chung với Tạ Hiền từ nhiều năm trước.

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Vợ cũ và con gái Tạ Hiền xuất hiện vào tối 20/7 (ảnh phải). Ảnh: Singtao.

Tối 20/7, vợ cũ của Tạ Hiền là Địch Ba Lạp và con gái Tạ Đình Đình lần đầu xuất hiện trước công chúng sau khi nam diễn viên qua đời. Hai mẹ con được bắt gặp tại khu vực The Landmark ở Central, Hong Kong, theo Mirror Daily.

Khi được truyền thông hỏi về kế hoạch tổ chức tang lễ, Địch Ba Lạp chỉ trả lời ngắn gọn: “Hiện tại không tiện để nói về điều đó”, đồng thời không tiết lộ thêm thông tin.

Tạ Đình Đình xuất hiện với khẩu trang đen, kính râm và trang phục tối màu. Cô luôn ở bên cạnh, ôm chặt mẹ trong suốt quá trình di chuyển. Trong khi đó, Địch Ba Lạp mặc trang phục trắng, đôi mắt đỏ hoe, không giấu được vẻ đau buồn.

Trước những câu hỏi từ phóng viên, Địch Ba Lạp chỉ nhẹ nhàng chắp tay, nói “cảm ơn” và từ chối chia sẻ thêm về cảm xúc cá nhân. Sau đó, bà cúi đầu nhẹ rồi cùng con gái rời đi.

Sự ra đi của Tạ Hiền khép lại sự nghiệp rực rỡ kéo dài khoảng 70 năm. Ông được xem là một trong những nam diễn viên kỳ cựu có ảnh hưởng lớn, đồng thời là gương mặt được nhiều thế hệ nghệ sĩ trong ngành kính trọng.

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Thái Linh

Tạ Hiền Thành Long Châu Tình Trì Tạ Hiền Thành Long

  • Thành Long

    Thành Long

    Thành Long, sinh năm 1954 tại Núi Thái Bình, Hong Kong với tên khai sinh Trần Cảng Sinh, là nam diễn viên phim hành động nổi tiếng thế giới. Bên cạnh vai trò là một diễn viên, anh còn là đạo diễn, chỉ đạo võ thuật và ca sĩ. Thành Long bắt đầu sự nghiệp diễn viên từ thập niên 1970 và đã xuất hiện trong hơn 100 bộ phim. Năm 1995 Thành Long tấn công sang thị trường Bắc Mỹ với bộ phim "Náo loạn phố Bronx" gây tiếng vang trên khắp đất Mỹ. Thành Long được ghi danh tại Đại lộ Ngôi sao Hồng Kông và Đại lộ Danh vọng Hollywood.

    Bạn có biết: Thành Long đang giữ kỷ lục Guinness về "Diễn viên còn sống đóng nhiều cảnh mạo hiểm nhất". Không có công ty bảo hiểm nào chịu bảo hiểm cho bộ phim của Thành Long, nếu trong phim đó anh tự mình thực hiện tất cả các cảnh nguy hiểm.

    • Ngày sinh: 07/04/1954
    • Chiều cao: 1.72 m
    • Vợ: Lâm Phụng Kiều
    • Con: 2
    • Phim tiêu biểu: Đại Tiểu Hoàng Thiên Bá (1962), Xa hình Điêu thủ (1978), Túy Quyền (1994), Supercop (1996), The Karate Kid (2010), 12 con giáp (2012),...

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