Động thái của Trương Bá Chi khi cha Tạ Đình Phong qua đời

Sau khi cha Tạ Đình Phong qua đời, Trương Bá Chi đổi ảnh đại diện thành màu đen. Ly hôn chồng cũ nhiều năm nhưng nữ diễn viên vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với ông Tạ Hiền.

Tối 20/7, tờ Mirror Daily đưa tin sau khi ông Tạ Hiền qua đời, Trương Bá Chi chưa có bất cứ chia sẻ nào. Tuy nhiên, nữ diễn viên đổi ảnh đại diện trên mạng xã hội thành màu đen. Công chúng cho rằng động thái của Trương Bá Chi nhằm bày tỏ nỗi đau buồn và thể hiện sự kính trọng dành cho ông Tạ Hiền.

Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong đã ly hôn từ lâu. Tuy nhiên, mối quan hệ của cô với gia đình họ Tạ vẫn rất tốt đẹp. Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, ông Tạ Hiền nhiều lần ca ngợi Trương Bá Chi là người con dâu hiếm có và xuất sắc. Ông đồng thời đánh giá cao sự chăm sóc chu đáo của Trương Bá Chi dành cho hai cháu trai.

Trương Bá Chi giữ mối quan hệ tốt đẹp với cha chồng cũ suốt nhiều năm qua. Ảnh: Mirror Daily.

Ngoài ra, nhiều đồng nghiệp cũng bày tỏ sự thương tiếc khi Tạ Hiền qua đời. Theo Next Apple, Thái Trác Nghiên chia sẻ một số bức ảnh chụp cùng Tạ Hiền. Cô viết: "Anh Tư kính trọng nhất của tôi, cầu mong anh yên nghỉ. Cảm ơn anh vì tất cả niềm vui anh mang đến và vì đã chia sẻ những kinh nghiệm sống với tôi. Tôi sẽ luôn nhớ về anh".

Hai người chưa từng chính thức hợp tác trên màn ảnh, nhưng đều là nghệ sĩ thuộc Emperor Entertainment Group. Họ là bạn bè, đồng nghiệp lâu năm. Trước đây, Thái Trác Nghiên nhiều lần công khai bày tỏ sự kính trọng sâu sắc dành cho tiền bối và thường chủ động mời ông đi ăn uống, gặp gỡ. Cô cũng thường đến thăm nhà Tạ Hiền vào dịp Tết Nguyên đán.

Trong khi đó, diễn viên Uông Minh Thuyên từng hợp tác với Tạ Hiền trong Vua cờ bạc chia sẻ đàn anh là người tốt bụng.

“Ông ấy đã cống hiến cả cuộc đời cho điện ảnh và truyền hình. Ông ấy có nhiều tác phẩm đã dẫn dắt chúng tôi trong suốt tuổi trẻ. Tôi đã xem những bộ phim tiếng Quảng Đông của ông ấy khi còn nhỏ. Tôi không ngờ sau này chúng tôi lại có cơ hội làm việc cùng nhau", Uông Minh Thuyên tâm sự.

Ông Tạ Hiền qua đời vào 20/7. Theo các báo cáo của truyền thông Hong Kong, gia đình họ Tạ sẽ tuân theo nguyện vọng của ông Tạ Hiền là tổ chức tang lễ đơn giản và kín đáo, không phô trương. Tạ Đình Phong cũng đã tạm dừng lịch làm việc để trở về Hong Kong lo liệu tang lễ và bên cạnh cha trong hành trình cuối cùng.